¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡Ö¹â¿Ü¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×±¡Ä¹¤Î¹â¿Ü¹îÌï»á¡¡¥¿¥«¥¹¥¿¥«¥¹¥¿¥«¥¹¤¬¿·ÇÏ¾¡¤Á¡¡Æ£¸¶»Õ¡Ö¹â¿Ü¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÎÌ¾Á°¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Á´¤Æ¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡£Ç½ÎÏ¤¢¤ë¡×
¡¡ÈþÍÆ³°²Ê¡Ö¹â¿Ü¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×±¡Ä¹¤Î¹â¿Ü¹îÌï»á¡Ê£¸£°¡Ë¤Î½êÍÇÏ¤Ç£±ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¿¥«¥¹¥¿¥«¥¹¥¿¥«¥¹¡Ê²´£²ºÐ¡¢·ªÅì¡¦Æ£¸¶¡Ë¤¬¡¢£²£°Æü¤Îºå¿À£³£Ò¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ºä°æ¤òÇØ¤ËÆ¨¤²ÀÚ¤ê¾¡¤Á¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Î£Ï£Â£Ó¥Þ¡¼¥Á¥»¡¼¥ë¤Ç£´£µËü¥É¥ë¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤¿ÊÆ¹ñ»ºÇÏ¡£½é¿Ø¤Ç£Ö¤ò·è¤á¡¢¡È¥¤¥¨¥¹¡ª¡É¤Ê·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ£¸¶»Õ¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¹â¿Ü¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÎÌ¾Á°¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Á´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥»¡¼¥ë¤ÎÇÏ¤À¤«¤é¡¢ÎÉ¤µ¤òÀ¸¤«¤¹¤¿¤á¤Ë¹µ¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤Ï¾¡¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£Ç½ÎÏ¤Ï¤¢¤ë¤Í¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¡£ºä°æ¤Ï¡Ö¤¤¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÀ¸¤«¤¹·Á¤Ç¡£Ä´¶µÄÌ¤ê¤ËÁö¤ì¤Æ¡¢¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÊ³Æ®¤ò¤¿¤¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£