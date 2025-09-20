「テトリスだったら消えてた」というテロップが添えられた、三つ子ちゃんが順番に滑り台を滑る様子を撮影した動画がInstagramで話題になっています。動画に登場するのは、4歳の三つ子ちゃん。仲良く滑り台を楽しんでいると思いきや…！まさかの展開に、「めっちゃ笑いました！」「さすが三つ子ですね♡」といった反響が寄せられました。



【動画】三つ子ちゃんが滑り台で奇跡の着地！

お揃いの洋服と髪型で並ぶ3人の姿から動画はスタート。傾斜の急な滑り台を前に、少し緊張した表情を見せる三つ子ちゃんたち。最初に滑り始めたのは三女ちゃんです。



足と腕をピンと伸ばし、背筋を伸ばしたまま滑っていく三女ちゃん。すぐに長女ちゃんが続きます。先に滑り終えた三女ちゃんは、足と腕を伸ばしたまま、滑り台の着地点に横向きに寝転がった状態に…！



次に滑ってきた長女ちゃんは、少しバランスを崩しながらも滑りきり、自然と三女ちゃんと同じように横向きに寝転がります。三女ちゃんと長女ちゃんが足を合わせるように横一列に並んで寝転がっていると、最後に滑ってくるのは次女ちゃん…！



ちょうど三女ちゃんと長女ちゃんの間あたりから滑り降りてくる次女ちゃん。横一列に寝転がるふたりにぶつからないか、ドキドキ……。勢いよく滑ってきた次女ちゃんを、笑顔で待つ三女ちゃんと長女ちゃん。すると、長女ちゃんが両足を上げていたことで少し空いた隙間に、次女ちゃんがすっぽりと収まりました。



長女ちゃんのお尻と三女ちゃんの足に少しぶつかったのが楽しくて、三つ子ちゃんたちは笑いが止まりません。3人がきれいに横一列に並ぶ姿に、「テトリスだったら消えてた」というテロップが笑いを誘い、動画は締めくくられました。



動画を撮影していたママ（＠325_clover）に話を聞きました。現在、三つ子ちゃんは5歳になっています。



ーー動画を撮影していたときのお気持ちは？



「3人で一緒に滑り台を滑るところを撮りたいなと思っていました。最後に滑った次女がふたりにぶつからないかなとヒヤヒヤしながらも、間にぴったりハマって笑っちゃいました（笑）」



ーー『テトリス』に例えた発想にも反響がありましたね。



「動画を見たパパが『テトリスだったら消えてた！』と言っていました。私も動画を見てテトリスみたいだなと思っていたので、表現が面白いなぁと思いました」



ーー三つ子ちゃん同士の関係性は、ママから見てどんな感じですか？



「毎日、おもちゃの取り合いや順番決め、おやつの大小でケンカばかりしていますが……。泣いている子や体調が悪い子には優しくしたり、心配したり。なんだかんだで仲良しだなと思っています」



Instagram（＠325_clover）では、おしゃれで仲良しな三つ子ちゃんの、元気いっぱいな日常を見ることができます。



（まいどなニュース／ラジオ関西・ANNA）