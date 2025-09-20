みなさんが車を運転していて「恐怖を感じる」のはどのようなときですか。ソニー損害保険株式会社（東京都大田区）が実施した「2025年 全国カーライフ実態調査」によると、「あおり運転による事故」が最も多くなりました。また、約2人に1人が「ドライブレコーダー」を搭載していることがわかったそうです。



調査は、自家用車を所有し月に1回以上車を運転する全国の18〜59歳の男女1000人（各年代125人ずつ）を対象として、2025年7月にインターネットで実施されました。



はじめに、「車を運転していて最近恐怖を感じること（体験したことに限らず、ニュースなどで知ったことを含む）」を尋ねたところ、1位「あおり運転による事故」（41.8%）、2位「高齢者・高齢運転者との事故」（41.0%）、3位「逆走車との事故」（36.5%）、4位「危険運転をする自転車との事故」（31.3%）、5位「スマホ・携帯電話のながら運転による事故」（28.6%）となりました。



これを2024年の調査結果と比較すると、「逆走車との事故」は5位から3位に、「危険運転をする自転車との事故」は8位から4位となり、重大な事故につながる事案に恐怖心を抱く人が増えている様子が見て取れました。



また、歩行者・自転車・電動キックボードに関して、「車の運転中に遭遇したことがあるもの」については、「歩行者の車道への飛び出し」（39.2%）が最も多く、次いで「自転車の車道でのすり抜け運転」（32.4%）、「自転車の車道への急な進入」（28.3%）、「自転車のスマホながら運転」（27.7%）、「自転車の逆走」（25.6%）が続きました。



居住地別にみると、都市部では「電動キックボードの車道でのすり抜け運転」（20.5%）、「電動キックボードの逆走」（15.9%）、「電動キックボードの車道への急な進入」（14.2%）がいずれも地方の約2倍（順に10.2%、8.0%、6.9%）にも及んでいます。



次に、「安全運転を支援する機能や装置の搭載率」を調べたところ、「ドライブレコーダー（車両の走行状態や事故状況を録画する装置）」は53.8%、「車線逸脱防止支援システム（車両のふらつきや車線からのはみだしをお知らせする機能）」は42.7%、「自動ブレーキ（衝突被害軽減ブレーキ）」は38.3%、「定速走行・車間距離制御装置／ACC（アダプティブクルーズコントロール）」は32.0%、「死角検知機能（自車の斜め後方など、死角に車がいたらお知らせする機能）」は23.8%、「歩行者用エアバッグ（歩行者と衝突時に作動する歩行者用の衝撃緩和装置）」は15.0%という結果になりました。



「ドライブレコーダー」と「定速走行・車間距離制御装置／ACC」の搭載率を2024年の調査結果と比較すると、「ドライブレコーダー」は2024年が51.9%、2025年が53.8％と3年連続で半数以上となりました。



また、「定速走行・車間距離制御装置／ACC」では、2024年の31.6%から2025年では32.0%と昨年と同水準でした。



続けて、ドライブレコーダーを付けている538人に「ドライブレコーダーを選ぶ際に重視した点」を尋ねたところ、「価格」（42.0%）が最も多く、次いで「画質が良い」（32.3%）、「前後の映像を記録できる」（23.8%）、「夜間でも映像を記録できる」（20.6%）、「全方位の映像を記録できる」（20.3%）が続きました。



最後に、全回答者に対して「先進安全自動車技術（ASV）に関する項目を提示し、正しいと思うもの」を聞いたところ、「衝突被害軽減ブレーキで、衝突事故を100%回避できる（正解は×）」の正答率は89.3%、「運転支援システムは走行環境を問わず、正確に作動する（正解は×）」の正答率は82.1%と、いずれも8割以上であったのに対し、「一般道でも運転支援システムを使用することが推奨されている（正解は×）」の正答率は46.3%と、半数に満たない結果となりました。



また、「同じ名前の運転支援技術でも、メーカーによって性能が異なる場合がある（正解は○）」の正答率が83.6%であったのに対し、「自動運転レベル4では、ドライバーがいない状態でも自動車を走行させることができる（正解は○）」の正答率は29.6%と、3割にとどまる結果となりました。



▽ソニー損害保険株式会社