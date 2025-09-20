米女子下部ツアー第1ラウンドはサスペンデッド 伊藤二花、谷田侑里香は出遅れ
＜マーフィー・USA・エルドラド・シュートアウト 初日◇19日◇ミスティッククリークGC（アーカンソー州）◇6592ヤード・パー72＞米国女子下部エプソン・ツアーの第1ラウンドはサスペンデッドとなった。
日本勢から伊藤二花、谷田侑里香が出場。伊藤は3オーバー・暫定57位、谷田は6オーバー・暫定92位タイでそれぞれホールアウトしている。暫定首位は4アンダーをマークしているゼン・リーチー（中国）。1打差にジーナ・キム、レイチェル・キーニ（ともに米国）、ケイリー・テルファー（南アフリカ）が続いている。
第1ラウンドの暫定成績表
