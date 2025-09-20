中島啓太は4位から63位に後退 川村昌弘は予選落ち
＜フェデックス・フランスオープン 2日目◇19日◇ゴルフ de サン・ノム・ラ・ブルテッシュ（フランス）◇6977ヤード・パー71＞中島啓太と川村昌弘が出場しているDPワールド（欧州）ツアーは、第2ラウンドが終了した。
〈写真〉タテ振りからヨコ振り 松山英樹のスイング変化
初日、中島は「67」をマークし、首位と3打差の4位につけた。しかし2日目は苦戦し、4ボギーを叩いて「75」とスコアを落とし、カットライン上となるトータル・イーブンパーの63位に後退した。川村は連日「73」を並べ、トータル4オーバーで予選落ちとなった。首位に立ったのは、トータル10アンダーをマークしたマーカス・アルミテージ（イングランド）。2打差の2位タイには、ジェフ・ウィンザー（デンマーク）とミンウー・リー（オーストラリア）がつけている。
