櫻坂46、ファン衝撃のビジュアル公開「バチイケすぎる」「これが坂道グループ!?」
櫻坂46の藤吉夏鈴、中嶋優月、的野美青、村山美羽の4人が、Ground Yと劇場版『チェンソーマン レゼ篇』がコラボした「Ground Y × CHAINSAW MAN - THE MOVIE : REZE ARC Collaborate Collection」のビジュアルモデルに起用された。公開されたビジュアルに反響が寄せられている。
【写真】ギャップに衝撃！ビジュアルモデルを務めた櫻坂46
Ground Yは、ヨウジヤマモト社が手掛ける“ジェンダーレス”“エイジレス”なスタイルを提案するブランド。2022年に展開したTVアニメ版『チェンソーマン』とのコラボに続き、第2弾となる今回は、劇場版『レゼ篇』の世界観を表現。
「チェンソーマン」や「レゼ」、「ボム」など今作品のキーワードを基に、【切り裂く】【爆発】などを表現したオリジナル生地によるシリーズや、チェンソーアイテムはコートやジャケット、ボトムスまで幅広く網羅し、オリジナル生地で制作したテディベアは“マキマの目”が施された特別仕様。また、劇中で印象的に登場する「花」をオリジナルグラフィックに落とし込んだ、ドレスやシャツ、リバーシブル仕様のブルゾンなどもラインアップ。そのほか、「チェンソーの刃」や「ボム」をイメージしたネックレスやリングのアクセサリーライン、ハラコブーツも。
櫻坂46のメンバーがコラボアイテムをまとったビジュアルには、「ちょっと待ってコレやばない!?!?こ、これが坂道グループ!?」「いくら何でもカッコよすぎ」「バチイケすぎる！」「これは惚れるわぁ」「かわいい時とのギャップがすごすぎるよ」などの声が寄せられている。
