『王様のブランチ』元リポーター・鈴木あきえ、妊娠を報告「3度目の出産」 稽留流産の経験も告白「奇跡の連続であることを改めて感じた」
TBS『王様のブランチ』の元リポーターとして知られるタレントの鈴木あきえ（38）が20日、自身のインスタグラムを更新し、第3子妊娠を報告した。
【写真】妊娠を報告した『王様のブランチ』元リポーター鈴木あきえ
鈴木は「この度、新しい命を授かりました」と切り出し、現在は安定期に入っていることを明かした鈴木。お腹の中の赤ちゃんにやさしく話しかける子どもたちの姿に「心がふわっと温かくなる毎日」とつづり、家族で新たな命を迎える準備をしている様子を伝えた。
また、今回の妊娠に至る前に稽留流産を経験していたことも告白。「命の尊さや儚さ、妊娠出産が奇跡の連続であることを改めて感じた」と振り返り、同じ経験をした人々への共感もにじませた。
最後には「まずは元気な赤ちゃんを無事迎えられるように」と願いながら、「お仕事は体調と相談しつつ、可能な範囲で務めたい」と今後の活動についても触れた。
鈴木は1987年3月12日生まれ、東京都出身。2017年6月にテレビディレクターの一般男性と結婚。18年9月に第1子となる男児を出産し、20年12月に第2子となる女児出産を公表している。
【写真】妊娠を報告した『王様のブランチ』元リポーター鈴木あきえ
鈴木は「この度、新しい命を授かりました」と切り出し、現在は安定期に入っていることを明かした鈴木。お腹の中の赤ちゃんにやさしく話しかける子どもたちの姿に「心がふわっと温かくなる毎日」とつづり、家族で新たな命を迎える準備をしている様子を伝えた。
最後には「まずは元気な赤ちゃんを無事迎えられるように」と願いながら、「お仕事は体調と相談しつつ、可能な範囲で務めたい」と今後の活動についても触れた。
鈴木は1987年3月12日生まれ、東京都出身。2017年6月にテレビディレクターの一般男性と結婚。18年9月に第1子となる男児を出産し、20年12月に第2子となる女児出産を公表している。