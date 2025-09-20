自民党総裁選への出馬を正式に表明する小泉農相＝20日、東京都内の会議室

自民党の小泉進次郎農相（衆院神奈川１１区）は２０日、都内で会見し「前回総裁選に敗れてから全身全霊で党務に汗を流してきた。自民党に足りなかったのは国民の声を聞く姿勢だ。地方議員や組織と連携し解党的な出直しを行う。その先頭に立つ」と述べ、党総裁選（２２日告示、１０月４日投開票）への出馬を正式に表明した。昨年９月の前回総裁選以来、２度目の挑戦で、出馬意向を固めた５人の中で最後の表明となった。前回３位の小泉氏と、石破茂氏との決選投票で敗れた高市早苗前経済安全保障担当相との競り合いを軸に激戦が展開されそうだ。

石破茂内閣の閣僚からの出馬は林芳正官房長官に続き２人目。他に茂木敏充前幹事長、小林鷹之元経済安保相が出馬する。いずれも前回に続く再挑戦だ。

小泉氏陣営の選対本部長には加藤勝信財務相が就任。メンバーには河野太郎前デジタル相（１５区）も加わった。２人とも前回選で小泉氏と競った候補者。今回は加藤、河野氏との連携で支持の裾野を広げ戦いに臨む。

小泉氏は４４歳で、２００９年に初当選し６期目。環境相、党選対委員長などを歴任した。父は小泉純一郎元首相で選挙区は横須賀、三浦市で構成。９人が立った前回選では議員票獲得で１位に立ったが党員・党友票で高市、石破両氏に離され上位２人による決選投票に進めなかった。

純一郎氏は０１年、３度目の挑戦で党総裁に就いたが、この際の戦いで構造改革を掲げて「自民党をぶっ壊す」と訴えている。進次郎氏は今回、「党を一つにしたい」と強調し「政治とカネ」などの問題を巡り分裂状態に陥った党の結束と再生を訴える方針。推進の立場である選択的夫婦別姓制度はじめ党内意見の分かれた課題への言及は慎重になるとみられている。