相葉雅紀、番組ロケで感動したこととは「めちゃくちゃ綺麗」
【モデルプレス＝2025/09/20】嵐の相葉雅紀が、19日深夜に放送されたパーソナリティーを務める番組「嵐・相葉雅紀のレコメン！アラシリミックス」（文化放送／毎週金曜24時〜）に出演。Prime Videoで配信中の「相葉さんの大冒険」で感動したことを明かした。
【写真】嵐4人、活動休止後にサプライズ集結
この日の放送では、リスナーからのメールをきっかけに「小さな生き物でもなかなかやるなぁ」と思ったことについてトーク。Prime Videoでは現在、相葉が自ら体を張って日本の秘境へ大冒険するPrime Video初の“冒険自然番組”「相葉さんの大冒険」が配信されている。
相葉は「ブラックライトを当てると光るサソリっていうのがいて」と明かし「＃3くらいに行ってるんだけど、あれはめちゃくちゃ綺麗よ！」とサソリの光に感動したことを告白。「ブラックライトを当てて、サソリを手に乗せたんだけど、タトゥーみたいな」と声を弾ませた。
放送作家のちかさんが「コメツキガニは苦手でもサソリは大丈夫だったんですか？」と聞くと、相葉は「いやそれもダメよ！」と告白。苦手でありながらも美しさに感動したようだった。（modelpress編集部）
情報：文化放送
◆相葉雅紀、苦手ながらもサソリに感動
