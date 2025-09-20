FRUITS ZIPPER鎮西寿々歌「また髪切った」新ヘアにファン悶絶「似合いすぎ」「これ以上可愛くなってどうする？」
【モデルプレス＝2025/09/20】FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の鎮西寿々歌が19日、自身のX（旧Twitter）を更新。髪を切ったことを報告し、新しいヘアスタイルを公開して話題を呼んでいる。
【写真】FRUITS ZIPPER鎮西「天使」と話題 ばっさりカットの新ヘア
鎮西は「そういえばまた髪切ったです」とつづり、自撮り写真を公開。顎のラインの長さにカットしたヘアスタイルを披露している。
この投稿に、ファンからは「似合いすぎ」「これ以上可愛くなってどうするの？」「破壊力すごい」「天使みたい」「髪切っても美人さん」「長いのも短いのも大好き」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】FRUITS ZIPPER鎮西「天使」と話題 ばっさりカットの新ヘア
◆鎮西寿々歌、新しいヘアスタイルを公開
鎮西は「そういえばまた髪切ったです」とつづり、自撮り写真を公開。顎のラインの長さにカットしたヘアスタイルを披露している。
この投稿に、ファンからは「似合いすぎ」「これ以上可愛くなってどうするの？」「破壊力すごい」「天使みたい」「髪切っても美人さん」「長いのも短いのも大好き」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】