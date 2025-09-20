FANTASTICS佐藤大樹、Aぇ! groupメンバーと送迎車入れ違いのハプニング「気づいたらお互い違う現場に行ってて」
【モデルプレス＝2025/09/20】FANTASTICSの佐藤大樹が、19日放送のフジテレビ系「酒のツマミになる話」（毎週金曜よる9時58分〜）に出演。ハプニングを明かした。
【写真】佐藤大樹、送迎車入れ違ったAぇ! groupメンバー
この日「仕事の移動はドライバーさんが運転してくれる送迎車で移動してるんですよ」とある日の仕事への移動について切り出した佐藤。「朝イチの仕事を終えて次の仕事の現場に行く時、送迎車にいつも通りに乗ってLDH向かう時に『なんかいつもと違う道通ってるな』」と感じたのだという。そこで「運転手さんに『（車）止めてください』って」と車を停車してもらい「LDH向かってますか？」と聞いたのだとか。すると運転手さんからは「え！どなたですか！」とまさかの反応をされたと振り返った。
その後、「ドライバーさんがその場で焦り出して」というパニック状態の中、マネージャーに連絡。するとこの時やっと、乗車する予定のタクシーが他の配車と入れ違いになっており、しかもその相手が「Aぇ! groupさんの末澤誠也っていう同い年のメンバーで」と末澤だったことが判明したのだという。末澤のことは「元々友達だった」と連絡先を知っていたためその場で「誠也に電話した」と佐藤。案の定末澤からの第一声は「ラジオ局に向かうはずだったのに、LDHに着いた！」だったのだとか。「気づいたらお互い違う現場に行ってて、僕はラジオ局に行ってて、誠也はLDHに行ってた」とタクシーを取り違えたため、行き先がそれぞれ完全に違う場所になってしまったと回顧した。
佐藤は「誠也と佐野（晶哉）くんが収録するラジオだった」と、末澤が行くはずだったのはMBSのラジオ番組「Aぇ! groupのMBSヤングタウン」（毎週水曜よる10時〜）の収録だったと説明。この日は末澤に待たされることになった当事者、Aぇ! groupの佐野も出演しており「マネージャーから『今日末澤がちょっと遅刻します』って言われて『今LDHに向かってます』って」とこの日の末澤の意外な遅刻理由に驚かされたことを振り返っていた。（modelpress編集部）
◆佐藤大樹、送迎車間違いハプニング告白
◆末澤誠也、入れ違いでラジオ収録遅刻
