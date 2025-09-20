元TOKIOの松岡昌宏さんが、2025年9月17日に公式YouTubeチャンネル「松岡のちゃんねる」に動画をアップ。約3か月ぶりとなる更新で、同じく元TOKIOの国分太一さんについて言及した。

「お叱りをまた受けるかもしれないけど...」

国分さんをめぐっては、6月20日に日本テレビが、過去にコンプライアンス上の問題行為が複数あったことを確認したとして『ザ！鉄腕！DASH!!』の降板を発表。その後、国分さんは無期限活動休止を発表し、同月25日にはTOKIOの解散が報告されていた。

TOKIO解散後としては初めての動画投稿となったが、松岡さんは冒頭から明るい雰囲気で「待った？」と登場。「コメント全部読ませてもらいました。ありがとうございました」とファンへの感謝を述べた。

動画内では、松岡さんおすすめの東京・豊洲にある食堂へ。スタッフと話しながら、食事を楽しんだ。

そこで、スタッフは「あの後、太一さんとはお会いしたんですか？」と松岡さんに質問。松岡さんは「まだ会ってない」「これから会う。たぶん、これから」「そろそろ会わなきゃいけないし、電話じゃ限界があるじゃん」と答えた。

「こんなことを言ったら、お叱りをまた受けるかもしれないけど、正直これっぽっちも頭にきてない。俺自身は。何かはあったんでしょ？ それは聞かされてないけど」

「頭にきてたほうが楽なんだよね。『お前、何やってんだよ、この野郎』って言えるから。でも、これがまた年取ったのもあるんだろうな。そんなこともあるだろうよと。長い人生、何かあったんだろうけど。会見のときも言ったけど、聞かない」

何があったかどうかよりも、今後何をしていくかを大切にしたいという松岡さん。

「国分さんっていうのは、いつも言ってるけど俺の戦友だから。これは変わらないし、彼だって父親だし、これからやっていかなきゃいけないこともあるから」

「（TOKIOが）なくなってもさ、元メンバーっていうのはさ、わかりやすく言うと元嫁みたいなものだから。仮にも一回ね、一緒に契った人だから。そういう面では俺は何も変わってなく、国分さんのほうが若干いろいろ遠慮してくれてるけど」

松岡さんは、グループを組んだ当初のような形にはならないかもしれないが、自身としては何も変わらないと発言。今後、自身のYouTubeに国分さんが出演する可能性も示唆した。