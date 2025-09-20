昭和天皇の容体が急変し、突然吐血されたのは、今から37年前の1988年9月19日のことだった。深夜に流れた「天皇倒れる」の報は瞬時に日本を揺るがし、国民にひとつの時代の終わりを予感させた。その110日後に昭和が終わり、今は平成も過ぎ令和、あるいは「昭和100年」である。

「天皇倒れる」の報が流れたあの時、皇居とその周囲では何が起こっていたのか。関係者の証言で激動の日をたどるドキュメント「昭和天皇が倒れた日」。第1回では、スクープを読み上げた櫻井よしこさん、NHKの皇室担当デスクだった橋本大二郎氏、1987年に昭和天皇が嘔吐した場に居合わせた元通産相の田村元氏、ガンが見つかった同じ年の手術で麻酔を担当した医師たちが証言する。

皇居前にはご病状を案じる人の姿が（1988年9月撮影）

番組終了間際に手書きのメモが

「なお、今入ったニュースですが、今夜11時過ぎ、高木（高＝はしごだか）侍医長が急遽、皇居に向かいました」

1988年9月19日午後11時24分。日本テレビのニュース番組「きょうの出来事」のキャスター・櫻井良子（現在・よしこ）さんは、カメラに向かってこう告げた。日本テレビのスクープである。この瞬間、国民は87歳の天皇陛下（昭和天皇）の身の上に、何らかの異変が生じたことを知ったのだった。

「その日は、陛下に関するニュースを読む予定は一切なかったのですが、番組終了間際になって、いきなりパッと手書きのメモが渡されました。そこには殴り書きのような文字で、“高木侍医長が皇居に向かったと”書いてありました。それで、急遽、緊急ニュースとして短いニュースを読むことになりました」

こう振り返るのは、現在ジャーナリストとして活躍する櫻井さん。

「ニュースを読みながら、“これから何か起こるな”という予感がしました。事実、このスクープをきっかけにして、翌年1月の崩御までてんやわんやの状況になりました。昭和という時代の大きな総括をすべき時が近づいているのではないか、新しい幕開けを感じましたね」

スクープは、東京・代々木の高木顯（あきら）侍医長宅前を通りかかった日本テレビの記者が、夫人の運転で出かける侍医長を見かけ、皇居に向かったことを確認して、ものにしたのだった。

NHK局内は騒然とし、緊張感が高まった

その前日（1988年9月18日）、天皇は38度1分の発熱があり、宮内庁は予定されていた大相撲観戦の中止を発表していた。

「翌19日になっても熱は下がらず、関係先の夜回りをかけても“あまりご体調はよろしくない”という話ばかりでした」

とは、当時、宮内庁に詰めていた全国紙社会部記者。

「夜回りから宮内庁に帰ったのは午後10時過ぎ。その時点で、陛下の異変を掴んでいる社はなかった。そこに日本テレビのスクープが飛び込んできて、クラブ内は大騒ぎになった」

後の高知県知事・橋本大二郎氏（61）は当時、NHKの皇室担当デスク。

「自分がキャスターをやっていた番組『ニュースTODAY』の放送が終了して、一息ついていたところでした。そこで陛下に異変が起きたというニュースに遭遇したわけです。局内は騒然として緊張感が高まりました。来るべきものが来たのかと、みんな感じていたのではないでしょうか」

と、橋本氏ご本人。

「NHKとしても陛下が亡くなられた時に放送する番組を想定して、各界の方々にインタビューをする必要が生じました。亡くなられてからでは時間が取れそうもない。事前撮影ということになったのですが、天皇がお亡くなりになったことを前提にしゃべるわけですから、やりにくかった」

前年の天皇誕生日から“Xデー”に現実味

その日（1988年9月19日）、天皇は夕食を摂られた後、午後7時半から抗生物質の点滴をしたが、午後9時50分頃、突然、手のひらいっぱい程の真っ赤な血を吐いたのである。当直の侍医は高木侍医長に電話で報告した。高木氏はこう書き記している。

〈車の中では、「いちばん困ったことが起こった。いよいよいけないかな……」といったことを考えていました〉（高木顯著『昭和天皇最後の百十一日』）

“Xデー”という言葉が俄かに現実味を持ったのは1年前の1987年4月29日、天皇誕生日の宴の最中の出来事だった。嘔吐したのである。

「会が始まってすぐだと思います。突然、陛下が嘔吐されたのです。何かコーヒーみたいな色をした液体をガバッと吐かれたのです」

と言うのは、当時通産相だった田村元氏（84）。

「異変に気がつかれたのが常陸宮華子さまと美智子さまでした。陛下の口許を拭い、抱きかかえられるようにしてご退席されました」

宮内庁は、〈多少お疲れ気味で食事を少しお戻しになったが、今までも風邪気味のときなど戻されることもあった〉と発表したが、実は深刻な事態が進行していた。

手術前、医師に「ご苦労である」と

1987年7月31日、那須御用邸に静養中には、〈また胸のむかつきと嘔吐を催されし由、度々のことゆえ原因が憂慮される〉（『卜部亮吾侍従日記』）。

同年8月23日同じく那須で、〈お昼寝後またお吐き大量に〉（同）。

天皇は身体の不調を訴え、吐くことも多くなり、同年9月13日、宮内庁病院で精密検査を受けることになる。

〈レントゲン検査の結果、やはり十二指腸の末端から小腸のはじめにかけての部分に通過障害があることがわかったのです〉（前出『昭和天皇最後の百十一日』）

翌日、侍医会議が開かれたが、通過障害部分にバイパス手術を施すことが決まった。執刀医は東大医学部第一外科の森岡恭彦教授、麻酔担当も同じく東大の沼田克雄教授に決定した。

「手術前、陛下は“ご苦労である”とおっしゃいました。堂々として凛然としたものがありました。さすが陛下だなあと思いました」

とは沼田元教授（78）。同年9月22日午前11時55分、手術はスタートする。

「陛下は手術中、一度も“痛い”とはおっしゃらなかった。手術中に陛下に“痛い”とは言わせないことを目標にしていましたので、本当に良かった」

ガンという言葉を使わなかった理由

午後2時30分手術終了。

「バイパス手術は成功した。膵頭の下部が腫大し、十二指腸を圧迫し、通過障害の原因と考えられる。慢性膵炎の疑いがある」

と医師団は発表したが、実際は、膵臓ガンが発見されていた。

「公式発表ではガンという言葉は使いませんでした」

とは、同じく麻酔を担当した元東大助教授で現在、帝京短大教授の諏訪邦夫氏（71）である。

「新聞やテレビにガンという言葉が出てしまうと、陛下の眼にも入ってしまう。それはよろしくない。誰もがガンと思いつつ“慢性膵炎”と発表したのだと思います。バイパス手術を選んだことも、当時の医学水準を考えれば妥当な判断でした。十二指腸頭部を切除する根治治療を行うと、4週間以内に死ぬ可能性は5%近くもあった。天皇に万が一何かがあってはいけない。そういう条件の中で根治治療を選ぶのは難しかったのではないかと思います」

ご様子を目の当たりにして絶句

経過は順調に見えた。1987年12月には公務に復帰。1988年1月2日の一般参賀では、3度手を振られた。だが、衰えは誰の眼にも明らかだった。

「倒れる1カ月前の1988年8月15日。恒例の戦没者追悼式の正午の黙祷に天皇は間に合いませんでした。正午の時報が鳴り響く中、陛下は壇上に向かってまだトボトボとあるいていて、黙祷に遅れてしまった。肉体的な限界が近づいている、という印象を受けました」（前出・社会部記者）

同年9月2日、那須御用邸で記者会見があった。

「ご病状を知りたくて何度も申し込み、やっと実現した会見でした」

と語るのは、当時、時事通信の宮内庁担当記者だった稲生雅亮氏である。

「陛下は御用邸の暗い廊下を壁伝いに誰の手も借りずに現れましたが、そのご様子を目の当たりにして、大きなショックを受けました。黄疸症状があり、痩せておられ、よく立っておられるなと思える程でした。質問しようにも、驚き絶句してしまいました」

これが昭和天皇最後の記者会見となった。その17日後が9月19日の大吐血となるが、その容体急変はどのように伝わったのだろうか。

