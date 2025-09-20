『ニカゲーム』レギュラー化記念！大好評ゲームに挑戦も…キスマイ二階堂が絶望「ヤバイよ、みんな…」

サンドウィッチマン＆Kis-My-Ft2がMCを務める番組『10万円でできるかな』のコーナー企画から独立した『ニカゲーム』。

同番組ではこれまで、英語の苦手な二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）がドラマ『イカゲーム』（Netflix）のパロディーとして“超基礎英語の読み方に挑む”デスゲームを繰り広げてきた。

今年4月には二階堂、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）の3名がレギュラーメンバーとなり、「バラバラマンスリー」枠で2年ぶりに復活した。

その際には、TVer見逃し配信で同枠史上最高の再生回数を記録し、バラエティ部門でも1位を獲得。反響を受けて6月には1時間スペシャルを全国放送、さらに8月にはリアルイベントを開催した。

そんな『ニカゲーム』が10月1日（水）から待望のレギュラー化。毎週水曜深夜の「バラバラ大作戦」内で放送されることになった。

レギュラー放送では、英語に加え、ひらめきやセンスが鍵となる新ゲームに挑戦。ここでしか見られないトリオによる令和の“ひらめき快感！教育エンタメバラエティ”が幕を開ける。

番組のレギュラー化を記念して、動画配信プラットフォーム「TELASA（テラサ）」では、『ニカゲーム』TELASAオリジナルの配信がスタート。

リアルイベントで好評を博した企画に挑むほか、レギュラー放送開始に先駆け、本日9月20日（土）に放送される『ニカゲーム レギュラー直前SP』の未公開ゲームが限定公開される。

唯一無二のゴールデントリオが繰り広げる神がかった爆笑シーンの数々に注目だ。

◆大好評「積み木 高く積めるかな？」に挑戦

本日配信されるTELASAオリジナル『ニカゲーム』では、8月のリアルイベントで反響を巻き起こした「積み木 高く積めるかな？」を実施。

番組オリジナルキャラクター・ラコちんより高く積み木を積むというゲームなのだが、そのためには街中にある英語を正しく読んで3人が全員正解しなければならず…。

開始前は「ラコちんを超えればいいんでしょ？」と余裕の表情を浮かべる二階堂や、「すぐできちゃうと思う！」と自信満々の猪俣を横目に、ケムリはひとり何やら不安そう。そして、いざゲームが始まるとケムリのイヤな予感がみごと的中し、まさかの珍解答が止まらない事態に。

すると当初の自信はどこへやら、「今日はヤバイよ、みんな…」と二階堂が頭を抱える。さらには二階堂と猪俣が連発する珍解答に、ケムリが「どう間違えるのか見当もつかない（笑）」と苦笑するひと幕も。

はたして、3人はラコちんより高く積み木を積むことができるのか？

また、TELASAではこのオリジナル企画のほか、イベントでも好評だった「この漢字何だろな？」幻の1問を限定配信。さらに、リアルイベントの模様も期間限定で配信中だ。