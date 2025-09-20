2025年度後期（大阪制作）NHK連続テレビ小説『ばけばけ』の追加キャストとして、柄本時生、杉田雷麟、日高由起刀、下川恭平が出演することが発表された。

朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツをモデルにした物語。外国人の夫、ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）と共に、「怪談」を愛し、急速に西洋化が進む明治の日本の中で埋もれてきた名も無き人々の心の物語に光をあて、代者として語り紡いだ夫婦の姿が描かれる。主人公・松野トキを連続テレビ小説初出演となる髙石あかり、トキの夫ヘブン役をトミー・バストウが演じる。

柄本が演じるのは、山橋薬舗の店主・山橋才路。トキ（髙石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）も足しげく通うようになる。実は店主以外にも、“裏の顔”を持っている。

杉田、日高、下川が演じるのは、松江中学のヘブンの教え子たち。287人が参加したオーディションを経て抜擢された。

杉田が演じるのは、英語教師である錦織友一（吉沢亮）の弟・錦織丈。松江随一の秀才と称される兄を尊敬し、その背中をまっすぐに追う。日高が演じるのは、錦織以来の「大盤石」の再来と目される秀才・正木清一。下川は純粋で素直な好青年だが、それゆえ思い込みが激しい一面を持つ小谷春夫を演じる。

コメント●柄本時生（山橋才路役）久しぶりの朝ドラに出演できて光栄です。皆さまの記憶に残るよう、一生懸命演じさせていただきたいと思います。

●杉田雷麟（錦織丈役）錦織丈役を演じさせていただく、杉田雷麟です。今回の役は、エリートが集まる学校の生徒であり、先生として働く錦織友一（吉沢亮さん）の弟でもあります。最初に台本を読んだとき、自分にとっては少し意外なキャラクターだと感じました。でもだからこそ、この『エリート』という役に挑戦できることにワクワクしています。俳優の醍醐味は、普段の自分とは違う人物になりきれること。この役を通して新しい一面を引き出せるよう、思いっきり楽しんで臨みたいと思います！

●日高由起刀（正木清一役）松江中学の生徒である正木清一役を演じます、日高由起刀です。正木という人物は、日本の将来に大きな野望を持ち、秀才でありながら少し子供のような一面も持っています。舞台となる明治時代の『学生』としての自覚を持ちながらも、同級生の丈や小谷とのやり取りや、何かに没頭している時の彼の世界観に注目していただければ嬉しいです。そんな正木と向き合いながら、どこか愛らしいところを皆様にお届けできればと思います。脚本を読んだとき、『ばけばけ』は笑いが多い印象で、実際に映像になるのがとても楽しみです。ワクワクしております！よろしくお願いいたします。

●下川恭平（小谷春夫役）小谷春夫を演じさせていただきます、下川恭平です。小谷は、この時代のエリート達が集まる松江中学の生徒でありながら、どこか抜けていて親しみやすさがあったり、不器用ながらもまっすぐな性格が見ていて微笑ましくなる様な、魅力溢れるキャラクターです。髙石あかりさんとは以前全編即興の映画で共演した際に、その場を制する様なお芝居に刺激を受けてからずっと尊敬していたので、今回またご一緒できてすごく嬉しいです。トキと小谷の関係にもぜひご注目ください。よろしくお願いいたします！

●橋爪國臣（制作統括）山橋薬舗の店主を演じるのは、柄本時生さんです。明治時代の松江で舶来品を扱う、ミステ リアスでありながらどこか親しみやすい男。その“裏の顔”とは一体何なのか。時生さんの 「怪演」が光るこの役が、トキとヘブンとどう関わっていくのか、どうぞご期待ください！ ヘブン先生と錦織先生の教え子である松江中学の生徒たちは、オーディションを開催し287 人の応募者の中から決定しました。杉田さん演じる錦織丈は、吉沢さん演じる兄・友一を追いかける存在です。杉田さんならで はの独特の温度感をまとったお芝居は、兄を演じる吉沢さんと通じるものがあります。兄弟 の絆がどう描かれるのか、これからの撮影が非常に楽しみです。日高さんが演じる正木は、優秀な生徒がそろう松江中学でも特に秀でた存在。日高さん自身からにじみ出る実直さが、ひたむきに未来を見つめる正木の生き様と重なります。明治の世に、きっとこんな生徒がいたに違いないと感じさせる、熱量あふれるお芝居にご注目ください。下川さんが演じる小谷は、他の二人とは一味違い、少し抜けている愛すべきキャラクターで す。彼なりに一生懸命突き進む姿は、きっと多くの視聴者をほほえましい気持ちにさせてく れると思います。絶妙な加減が求められる難しい役どころを、下川さんが見事なバランス感 覚で演じてくれています。いよいよ放送まで、あと1週間となりました。すばらしいキャストの皆さまと共に、毎朝が楽しみになるような時間をお届けします！

（文＝リアルサウンド編集部）