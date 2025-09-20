JR東京駅構内グランスタ東京に、パウンドケーキ専門店「MELBA」が期間限定で初出店！店頭初販売の商品も登場
パウンドケーキ専門店「MELBA(メルバ)」が、JR東日本東京駅B1「グランスタ東京」(改札内)にて、2025年9月16日から28日(日)までの期間限定で催事出店する。
【写真】店頭にて初登場するアソートメント(カット個装4種・8個入り) 3564円
賓客を迎えた歴史ある西洋料理店で腕をふるった料理人のレシピを忠実に再現し、丁寧に焼き上げたMELBAのパウンドケーキ。皇居・二重橋を模したパッケージで、贈り物や東京土産としても好評だ。
催事期間中は、現在ECサイトでのみ取扱い中の4種詰め合わせ(8個入り3564円)をはじめ、丸の内・東京商工会議所内でのみ販売されている渋沢栄一オリジナルブレンドコーヒー(ドリップバッグ5袋入り1296円)、東京駅舎デザインのプチアソートセット(3個入り1425円)が催事限定商品として登場する。
今回の催事出店について担当者に話を聞いてみた。
ーー今回の出店の狙いは？
「MELBA」は1960年代に生まれたレシピの完全復刻版として誕生したパウンドケーキです。シンプルな原材料のみを使い、ひとの手間と時間を惜しまない製法で仕上げておりますので、今ここでしか出合えない味として好評をいただいております。今日では稀少となった「本来のパウンドケーキ」を多くの方に知っていただける機会をスタッフ一同で楽しみにしております。
ーー商品のアイデアはどのようにして生まれましたか？また、実現に向けて苦労した点は？
弊社代表が幼いころに出会った「“あの特別な味”をもう一度」が原点です。当時製造販売していた喫茶「メルバ」の店主より直々に譲り受けたレシピは残されましたが、店主の逝去により試作の正解は弊社代表の味の記憶だけとなりました。熟練料理人の手書きレシピと向き合う時間が続き、その言葉一つひとつに想像力を膨らませ、行間を読み、試行錯誤を繰り返す日々に途方に暮れることもありましたが、記憶のままの特別なパウンドケーキが復刻完成でき、皆様におたのしみいただけることがとても幸せです。
ーー今回の催事のイチオシは？
本来のパウンドケーキ「MELBA」の真髄はホールなので、ぜひこの機会にご賞味いただけると幸いです。そのほか、店頭初販売となる4つの味のアソートなども限定数にてご用意し、MELBA全商品がお客様をお迎えいたします。ぜひ「MELBA」に会いにいらしてください。
＜出店情報＞
期間：2025年9月16日〜28日(日)
場所：JR東京駅「グランスタ東京」B1(改札内)プレシャススイーツ(銀の鈴エリア)
営業時間：8時〜22時(月〜土)／8時〜21時(日祝)
販売商品：
パウンドケーキ(オレンジ、アーモンド、レーズン、プレーン)
・化粧箱1本入り 各3240円
・カット個装 各432円
・アソートメント(カット個装4種・8個入り) 3564円
・プチアソートメント(カット個装3種・3個入り) 1425円
渋沢栄一オリジナルブレンド ドリップバッグBOX(ドリップバッグ5袋入り)1296円
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
