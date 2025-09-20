「耳の中がかゆい」症状で考えられる病気はご存知ですか？【医師解説】

耳の中がかゆい時、身体はどんなサインを発しているのでしょうか？メディカルドック監修医が考えられる病気などを解説します。

監修医師：

森崎 剛史（医師）

鳥取大学医学部卒業。医学博士。耳鼻咽喉科全般、声の疾患、甲状腺腫瘍を専門とする。日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会認定耳鼻咽喉科専門医、日本内分泌外科学会認定内分泌外科専門医、日本超音波医学会認定超音波専門医の資格を有する。

「耳の中がかゆい」症状が特徴的な病気・疾患

ここではメディカルドック監修医が、「耳の中がかゆい」に関する症状が特徴の病気を紹介します。

どのような症状なのか、他に身体部位に症状が現れる場合があるのか、など病気について気になる事項を解説します。

慢性中耳炎

慢性中耳炎とは、中耳炎にかかったあと、中耳での感染がくすぶって慢性的に炎症を起こしている状態です。中耳炎にかかったときに、免疫細胞の過剰な反応によって肉芽という塊を中耳に作ってしまうと、ここに細菌が住み着くことになり慢性化してしまいます。常に耳垂れが出続けて枕が汚れるなどの症状があります。耳垂れを極力でないようにするには、セルフもしくは病院での耳洗浄をこまめに行って良い状態を維持することが重要です。根本的に治すには手術で肉芽を除去することが必要になる場合も多いです。まずは耳鼻咽喉科で相談してみましょう。

急性中耳炎

鼻の細菌が喉を経由して耳まで到達して増殖すると急性中耳炎になります。鼓膜の内側の中耳にズキズキした痛みがでて発熱もしばしばおこります。喉と耳をつなぐ耳管が短い子どもさんにより多い病気です。鼻を強くかみすぎないこと、鼻すすりをしないことが対処法です。耳鼻咽喉科で鎮痛剤をもらったり、軽症よりも強い炎症であれば抗生物質をもらうことも必要になります。

悪性外耳道炎

免疫が弱っている方に起こる病気です。糖尿病、AIDS、膠原病やリウマチで免疫抑制剤を飲んでいる場合などは要注意です。顎周囲や耳周囲、頭痛を伴う場合には、悪性外耳道炎が考えられます。外耳道の傷から入った細菌が頭蓋骨の中や顎の骨に移行して勢いを増し、全身に広がって命に関わることも多いことが知られています。免疫が弱っている方は、耳やその周囲の異変があれば必ず耳鼻咽喉科を受診しましょう。

アレルギー性鼻炎

花粉などが原因の季節限定のものと、ハウスダストなどが原因の年中症状が出るものがあります。対処法はとにかく原因となっているアレルゲンに触れる量、時間を減らすことです。家の中からアレルゲンを可能な限り除去する努力が必要です。飲み薬、点鼻薬などを耳鼻咽喉科で処方してもらいましょう。

「耳の中がかゆい」についてよくある質問

ここまで症状の特徴や対処法などを紹介しました。ここでは「耳の中がかゆい」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

耳の中がかゆいとき、耳掃除はどうしたらいいですか？

森崎 剛史 医師

耳掃除は一切しないようにしてください。耳洗浄は良いです。

耳の中がかゆい症状はイヤホンやヘッドホンと関係がありますか？

森崎 剛史 医師

インナーイヤホンの使用でかゆみがでる場合は、イヤーパッドの材質による接触性皮膚炎を起こしている可能性があります。使用は極力控えるほうがよいでしょう。密閉型ヘッドホンやオープン型イヤホンの場合も耳の中が汗で蒸れてかゆみを起こしている可能性もありますので、使用は控えるほうがよいでしょう。

耳の中がかゆいのは花粉症やアレルギーでしょうか？

森崎 剛史 医師

花粉症やアレルギーによる耳の中のかゆみも十分考えられます。アレルギーの薬をのんで改善するかどうかで判断できることもあると考えます。

耳の中がかゆくて耳垂れがあるのは病院で治療できますか？

森崎 剛史 医師

もちろんできます。耳鼻咽喉科を受診される方に多い症状です。

まとめ

耳の中は奥まっていて自分では状態が把握できない場所です。たかがかゆみですが、耳の中のかゆみには注意を要する病気もあります。とくに、耳掃除によって、容易に耳の中に傷ができてしまうことを多くの方がご存知ありませんので、この点にはご注意ください。外耳、中耳は骨までの深さが少ししかありませんので、取り返しのつかない病気に進展しやすい部分でもあり、耳がかゆいだけでも耳鼻咽喉科への受診を遠慮せずに相談するのが良いと思います。

【参考文献】・小児急性中耳炎診療ガイドライン2018年版（日本耳科学会、日本小児耳鼻咽喉科学会、日本耳鼻咽喉科感染症・エアロゾル学会）