2025年9月20日放送の「ぶらり途中下車の旅」は東横線の旅。

旅人は、林家たい平。

東横線

渋谷区の渋谷駅と横浜市西区の横浜駅を結び、横浜駅から元町・中華街駅まで「みなとみらい線」の乗り入れがあります。さらに東京メトロ副都心線、相鉄・東急新横浜線との相互直通運転を行っています。東京の都心から横浜の港町を結ぶ路線です。

今週の旅人：林家たい平

1964年12月6日生まれ。埼玉県秩父市出身。

人気演芸番組「笑点」の大喜利メンバー。武蔵野美術大学造形学部卒業後、林家こん平に入門したという落語家としては異色の経歴。噺家として高座以外にもバラエティー番組などで活躍中。

1922年、王家の谷で発見されたツタンカーメンの王墓から出てきた5000点以上の副葬品のうち、135点がエジプトの大学で忠実に再現されスーパーレプリカとして来日。間近で見るレプリカは迫力満点。撮影も可能です。

【最寄駅】

東横線「横浜駅」から徒歩15分

みなとみらい線「新高島駅」から徒歩7分

【所番地】神奈川県横浜市西区みなとみらい4-3-1 PLOT48

【営業時間】11:00〜18:00（最終入館17:30）※詳細は公式サイトをご確認ください。

【定休日】火

【ホームページ】https://tutankhamen.jp/

【Instagram】https://www.instagram.com/tutankhamen_yokohama/

【X】https://x.com/mot_yokohama

【追加情報】

好評につき、ナイトミュージアムを追加開催。

詳しくはこちらをご確認ください。→https://tutankhamen.jp/1813/

switch box あけ／たて (白楽駅）

六角橋商店街に関連する商品を並べるお店。八百屋さんのきゅうりの漬物や魚屋さんで売っているこはだをモチーフにしたキーホルダー、手のひらサイズの中華料理店の人気メニューの食品サンプルも。地元愛が一杯！

【最寄駅】東横線「白楽駅」西口から徒歩2分

【所番地】神奈川県横浜市神奈川区六角橋1-7-21

【電話番号】045-402-1215

【営業時間】13:00〜18:00

【定休日】月・火（不定休あり）※詳細はInstagramをご確認ください。

【ホームページ】https://aketate.jimdofree.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/aketate_1_2_/

【X】https://x.com/open_and_shut

【白楽ぶらぶらマップHP】https://hakuraku-burabura-map.jimdofree.com/

【六角橋商店街HP】https://www.rokkakubashi.jp/

【追加情報】10月2日から上本理恵 写真展「ここち良い歩調」開催

仕事を求めて札幌から出てきた祖父が、街の人達のあたたかさに触れて白楽にお店を出すことを決意。唯一のメニューがパキスタンの家庭で学んだというオリジナルレシピのカレー。メニューに「旨いか不味いか分からない」のひとこと。

【最寄駅】東横線「白楽駅」から徒歩7分

【所番地】神奈川県横浜市神奈川区西神奈川3-9-2

【電話番号】045-294-2136

【営業日】

＜平 日＞ 11:30〜15:00（L.O.14:30）／ 17:00〜20:00（L.O.19:30）

＜土日祝＞ 11:30〜20:00（L.O.19:30）※無くなり次第終了

【定休日】木曜日・第3水曜日

※その他不定休あり（詳しくはInstagramをご確認ください）

【ホームページ】https://salisali.web.fc2.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/sarisaricurry/

等々力緑地で出会った、二足歩行のロボット。その軽快な動きに思わず目を奪われます。階段も見事に上り下り。運搬などにも力を発揮しそうで、未来が楽しみになりました。

【所番地】東京都渋谷区渋谷

【ホームページ】https://tron.tokyo/

MY EGYPT JAPAN（自由が丘駅）

お店の人によれば、アロマなど香りを楽しむ行為は、エジプトが起源。ここでは、なんと、ツタンカーメンも楽しんだという香りを扱っていました。ちょっとした王様気分を味わい優雅なひととき。

【最寄駅】東横線「自由が丘駅」南口から徒歩2分

【所番地】東京都世田谷区奥沢5-27-5 魚菜エステートビル1A

【電話番号】03-4363-2632

【営業時間】11:00〜19:00 ※詳細は公式サイトとオンラインショップをご確認ください。

【定休日】水

【ホームページ】https://www.myegyptjapan.com/

【オンラインショップ】https://myegyptjapan.shop/

【Instagram】https://www.instagram.com/myegypt_fun_page/

いくら丼 波の（自由が丘駅）

味も食感も香りも違う七種のいくらがいっぺんに楽しめる「七色レインボー丼」がお店自慢のメニュー。いくらの繊細な味や香りの違いを知ってほしいと、酢飯ではなく炊き立てのご飯と一緒に出しています。日本酒との相性もなかなか。

【最寄駅】東横線「自由が丘駅」から徒歩5分

【所番地】東京都目黒区自由が丘1-3-22

【電話番号】03-6421-1765（※電話での予約を推奨しています）

【営業時間】11:00〜15:00（L.O.14:30）／17:00〜21:00（L.O.20:30）

【定休日】なし

【Instagram】https://www.instagram.com/ikuradon_namino/

【X】https://x.com/ikuradon_namino