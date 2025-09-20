すりガラスのような器の中で、そうめんが踊る。どこでも手軽に【パール金属】の流しそうめん器がAmazonに登場中‼
乾電池式でコードレス。おうちでも外でも、流しそうめんがすぐ始まる【パール金属】の流しそうめん器がAmazonに登場!
パール金属の流しそうめん器は、すりガラスのような透明感をたたえた器の中で、そうめんがクルクルと回る――目にも涼しい夏の風物詩を、もっと手軽に楽しめる流しそうめん機。
お手持ちの器にセットするだけで、電源コード不要、屋内はもちろんアウトドアでも活躍する。連続使用時間は約60分、キャンプやベランダでも気軽に涼を演出できる。
1〜2人用のコンパクト設計で、収納も持ち運びもラク。桶部には耐熱温度80度のAS樹脂を、駆動部・薬味入れにはABS樹脂を採用し、安心して使える仕様となっている。
1〜2人用のコンパクトサイズで、家族や友人との食卓に、涼やかな楽しさを添える一台だ。
