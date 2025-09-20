卓球の「チャイナスマッシュ2025」が25日から中国の北京にて行われる。WTTシリーズでは最高峰のカテゴリーに位置づけられる大会で、レベルの高い争いが予想される。

日本からも各種目で世界ランキング上位者が名を連ねるなか、WTTの推薦選手として出場を果たすのが平野美宇（木下グループ）。公式サイトも注目選手として取り上げるなど、25歳の戦いぶりに関心が寄せられている。

■7月の「USスマッシュ」以来のWTT出場

グランドスマッシュは2月のシンガポール、7月のアメリカ、8月のスウェーデンに続く今年4度目の開催。付与される世界ランキングのポイントも大きくなっており、優勝者には2000ポイント、準優勝者には1400ポイントが付与される。

そんななか、注目されるのが女子シングルスの日本勢。世界ランキングトップ10入りする張本美和（木下グループ）、伊藤美誠（スターツ）、大藤沙月（ミキハウス）、トップ15に名を連ねる橋本帆乃香（デンソーポラリス）、早田ひな（日本生命）、長粼美柚（木下アビエル神奈川）の6選手に加えて、主催者推薦で平野が出場資格を得た。

WTT公式サイトは「かつてのWTTシリーズイベントのチャンピオンであり、WTTファイナルズ福岡2024でもベスト8入りした平野美宇が盛り上げることを期待される」と関心を寄せており、「25歳の日本のスターはWTTのノミネート4名のうちの一人」とつづり、女子シングルスではハナ・マテロワ（チェコ）とともに推薦での出場を果たすことを記している。

5月の世界選手権以降は国際大会への参戦を制限していた平野だが、今回の選出で7月にラスベガスで行われた「USスマッシュ」以来となるWTTシリーズへの参戦を果たす。自身のインスタグラムのストーリーズでは「WTT中国スマッシュ ワイルドカードに選んでいただきました 嬉しい！頑張ります」と喜びを述べている。

平野は6月から深圳大学の一員として3度にわたり中国超級リーグでもプレーするなど、新たな環境へも挑戦し経験を積んだ。北京を舞台に行われる今回のチャイナスマッシュで、25歳の五輪メダリストが輝きを放つかは注目が集まる。