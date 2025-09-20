藤野あおばが今季初ゴール！ マンC女子、トッテナム下して2連勝
マンチェスター・シティ・ウィメンズに所属する日本女子代表（なでしこジャパン）MF藤野あおばが今季初ゴールを記録した。
ウィメンズ・スーパーリーグ（WSL）第3節が19日に行われ、マンチェスター・シティはトッテナム・ホットスパーと対戦した。マンチェスター・シティに所属する藤野とMF長谷川唯が先発出場した一方で、GK山下杏也加はベンチスタートに。対するトッテナムではDF古賀塔子がスタメン入りを果たした。
試合は23分に右足を振り抜いた藤野の今季初ゴールで先制すると、その後も2点を追加してマンチェスター・シティが前半を3点リードで折り返すと、後半にも2得点を奪い、5−1で大勝。マンチェスター・シティは2連勝を飾っている。
なお、藤野は64分までプレーし、長谷川と古賀はフル出場を果たしている。
