Image: lime214

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

100万年前の隕石「メテオライト」を使用したKNISの「メテオライトブレスレット」。まるで小さな宇宙を身につけているような存在感を放っています。

地球では作れない「神秘の模様」

Image: lime214

このブレスレットの最大の特徴は、表面に浮かび上がる幾何学模様「ウィドマンシュテッテン構造」。これ、実は地球上では再現不可能な模様なんです。

鉄とニッケルが宇宙空間で約100万年かけて少しずつ冷却されて形成された結果であり、まさに宇宙と時間の芸術作品。

使用されているのは、北極圏で発掘される希少な「ムオニナルスタ隕石」。地球に落ちる全隕石の5%以下であり、流通量が極めて少ない隕石としても知られています。

Image: lime214

しかも、模様は一つとして同じものがない完全な一点もの。「誰かと被る」なんて心配は、文字通り宇宙レベルでありえません。

プレゼンの場で光る「会話の種」

Image: lime214

重要な商談やプレゼンの前、緊張で手元を見つめることってありますよね。そんな時、このブレスレットが精神的な落ち着きをもたらしてくれるかもしれません。

100万年という途方もない時間を経た隕石を身に着けていると思うと、目の前の課題も少し違った視点で見えてくるのではないでしょうか。

Image: lime214

さらに実用的なメリットも。初対面の相手との会話で「それ、面白いデザインですね」と話題になることも期待できます。

「実は隕石なんです」なんて切り出したら、堅い雰囲気も一気に和むはず。ビジネスシーンでのアイスブレイクツールとしても活躍してくれそうです。

カラーはシルバーとブラックの2色展開。どちらも洗練された印象で、スーツスタイルにもカジュアルにも合わせやすい仕様です。「100万年の物語」を纏ってみませんか？

宇宙を旅した特別な神秘模様！100 万年前の隕石「メテオライト」ブレスレット 27,110円 （超早割 約15％オフ） machi-yaで見る PR PR

>> 宇宙を旅した特別な神秘模様！100 万年前の隕石「メテオライト」ブレスレット

Image: lime214

Source: machi-ya