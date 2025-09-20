この配牌にして、このアガリ。選ばれし強者のものだ。「大和証券Mリーグ2025-26」、9月19日の第1試合に、EARTH JETSの逢川恵夢（協会）が出場。試合開始早々、失点を重ねて苦戦モードだったが東2局には超好配牌を手にすると、わずか3巡でツモり満貫とする強運を発揮した。

【映像】わずか3巡、1分強で完成した逢川の親満貫

逢川は、所属団体の女流最高峰タイトル「女流雀王」を通算5期獲得し、永世女流雀王の資格を取得。この肩書きを持って新規参戦チーム、EARTH JETSからドラフト指名を受けた。実力は数多くいる女流雀士の中でも屈指と言われるだけに、1年目から即戦力として大きな期待をかけられている。

待ち望んだデビュー戦だったが、出だしは最悪だった。いきなりTEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）に1万2000点、5800点（＋300点）と連続放銃。それでも続く東1局2本場に6400点（＋600点）を取り返すと、続く東2局で見せた。

点棒を取り返した直後の局、配牌を開くとなんと既にイーシャンテン。2巡目に南を暗刻にしてあっさりテンパイすると、3巡目には6筒を一発ツモと、わずか1分強でリーチ・一発・ツモ・赤の満貫・1万2000点をアガって見せた。

いくら知識やテクニックがあっても、運に恵まれなければ勝てないのも麻雀の宿命。自身にとって思い出に残るデビュー戦に、逢川も「ものすごく緊張しました」と振り返ったが、そんな緊張も吹き飛ばすような豪運のアガリ。ファンからも「これはつよすぎ笑」「早すぎるw」「えげつないんだけど」といった感想が集まっていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

