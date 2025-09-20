『オールスター感謝祭』妻夫木聡、目黒蓮ら豪華俳優陣が出演
TBSでは10月4日に今田耕司と島崎和歌子がMCを務める『オールスター感謝祭'25秋』(18:30〜23:48)を生放送。このたび、豪華俳優陣の出演が決定した。
『オールスター感謝祭'25秋』に豪華俳優陣が出演 (C)TBS
10月スタートの日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』から妻夫木聡、目黒蓮、松本若菜、小泉孝太郎、金曜ドラマ『フェイクマミー』から波瑠、川栄李奈、向井康二、中村蒼、火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』から夏帆、竹内涼真、サーヤほか、豪華俳優陣の参戦が決定した。さまざまな企画に挑む俳優陣の貴重な姿は必見だ。
さらに今回も、抽選で豪華賞品が当たる視聴者参加型の“dボタン生クイズバトル”を開催。前回同様、スマホから出演者と同じクイズに参加できる。
