「邪魔なダンナを…」亡くなられた吉行和子さんが大島渚監督『愛の亡霊』で語った“俳優の覚悟”

大島渚監督が「日本の愛と性」を描いて

大島渚監督の映画『愛の亡霊』やドラマ『３年B組金八先生』（TBS系）など数多くの映画やテレビドラマ、舞台で活躍した俳優でエッセイストの吉行和子さんが９月２日、肺炎のため都内の病院で死去した。90歳だった。

吉行さんは1954年、女子学院高校在学中に劇団民藝の研究生となり1955年、『ものいわぬ女たち』で初舞台。1957年、舞台『アンネの日記』でアンネを演じて注目された。

また、1955年に今井正監督の『由起子』で映画デビューし、1959年、映画『にあんちゃん』で第14回毎日映画コンクール女優助演賞を受賞。さらに、NHK大河ドラマ『樅ノ木は残った』（1970年）、NHKの連続テレビ小説『ごちそうさん』（‛13年）など多数のドラマにも出演した。

父親は昭和初期に活躍した新興芸術派の作家・吉行エイスケ氏で、兄は芥川賞作家の吉行淳之介氏。妹の吉行理恵氏も芥川賞作家で詩人だ。

吉行和子さんも1983年にエッセイ集『どこまで演れば気がすむの』で第32回エッセイスト・クラブ賞を受賞するなどエッセイストとしても活躍した。母親の吉行あぐりさんは美容師で、彼女をモデルにしたNHKの連続テレビ小説『あぐり』（1997年）が放送され吉行さんも出演した。

とくに印象的だったのが、大島渚監督が『愛のコリーダ』（1976年）に続いて、「日本の愛と性」をテーマにした作った話題作『愛の亡霊』（1978年）だ。吉行さんが藤竜也（84）相手に大胆な性愛シーンを演じて注目を集めたこの作品だが、当時、インタビューしたことがあった。

阿部定事件を題材にした『愛のコリーダ』は、大島渚プロとフランスのアルゴス・フィルムの日仏合作映画で、藤竜也が“定”を演じる松田暎子を相手に本番性愛シーンを演じて、史上初のハードコア作品として話題を呼んだ。

日本で撮影したハードコア場面を含む未現像のフィルムをフランスに持ち込み現像して編集し、完成した作品を日本に逆輸入するという異例の方式が採用された。フランスなどではノーカット作品として上映し、日本では税関と映倫の審査を経てぼかしを入れるなど一部を修正して上映した。

「ラブシーンはいっぱいあるんです」

大島監督の愛とエロスの第２弾となった『愛の亡霊』も大島プロとフランスのアルゴス・フィルムの日仏合作映画となり、同じ方式で製作されたことからその内容が注目を集めた。

この作品は、日清戦争が終戦した翌年の1896（明治29）年２月に茨城県の寒村で実際に起きた事件を題材にした中村糸子の小説『車屋儀三郎事件』が原作。吉行さん演じる主人公の人妻・塚田せきは、26歳年下の復員兵・田中豊次（藤竜也）と恋仲になり不倫関係を続けるうちに、豊次と共謀して人力車夫の夫・塚田儀三郎（田村高廣）を殺害して村の古井戸に遺棄するが、夫が亡霊となって現れ２人を悩ますというストーリーだ。

インタビューしたのは、1978年２月のこと。吉行さんが松竹大船撮影所で、松竹『夜が崩れた』（貞永方久監督）の撮影中のときだった。

「ひとつの山場を超えてほっとしたところで、この仕事が始まったというところ」

という。山場とは『愛の亡霊』の撮影のことだった。1978年５月にカンヌ国際映画祭のコンペティション部門に出品され、日本公開は同年10月だった。

『愛の亡霊』は、滋賀県の山奥の廃屋に約１ヵ月こもって撮影が行われた。『愛のコリーダ』の藤と松田暎子のハードコアシーンがセンセーションを巻き起こしましたが、と水を向けると、

「ハードとソフトに分けるとソフトだけど、映画の内容がソフトになっているかどうかは……」

と言い、

「ラブシーンはいっぱいあるんです。邪魔になったダンナを殺しちゃって、それを忘れたくて一層燃えるという設定なんですけど、手法は『愛のコリーダ』と同じ。でも今度はカットしなくても大丈夫なように撮影したそうです」

と撮影エピソードを明かしてくれた。

豊次（藤）が、せき（吉行さん）にせがんでアンダーヘアを剃るシーンがあるが、剃るところは豊次の頭の陰に隠れるというカメラアングルで撮影するなど、ほかのシーンでも吉行さんの言うとおり、ぼかしたりしなくてもいいような描写になっていた。

過激な性場面をハードコアで撮影した『愛のコリーダ』に比べると、性描写はソフトになっていたが、せきと豊次の男女の情念や幽霊を巡る物語の緻密な描写に重きを置いた作品になった。

いずれにしても、吉行さんは胸も露出して藤相手の情交場面はエロスあふれるシーンになり、“禁断の物語”を鮮やかに彩ったのだった。

第31回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門に出品され、芸術性を高く評価され大島監督が監督賞を受賞した。吉行さんは同作の熱演で第２回日本アカデミー賞優秀主演女優賞を受賞している。

濃厚な性愛の演技がある大島監督の愛とエロスの作品に、当時42歳で挑戦した心境について、

「まわりからずいぶん反対されたんですけど、内容も面白かったし、それにいつも何か新しいことに挑戦していないと気がすまないたちなのよ」

と笑顔で話していたのが印象的だった。

周囲の目を気にせず自身で決めたことをやり遂げるという俳優魂をうかがわせ、数多くの映画やドラマで活躍した吉行さんの真骨頂だった……合掌。

取材・文：阪本 良（元『東京スポーツ新聞社』文化社会部部長）