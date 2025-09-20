東京世界陸上

陸上の世界選手権東京大会第7日が19日、国立競技場で行われた。男子400メートル障害決勝で、結果が二転三転する大ハプニング。ライ・ベンジャミン（米国）が46秒52の1着でゴールしたものの、レース後に一度は失格に。その後に米国チームの抗議が通って正式に金メダルが確定した。会見では、来季の“転向プラン”を明かした。

ベンジャミンは最初からハイペースで突っ込んだ。大きなリードを奪ってホームストレートへ。だが、最後のハードルに足を引っかけて倒してしまった。失速しながら、なんとかトップを守ってフィニッシュ。しかし、ハードルに接触した際、隣の6レーンのハードルが弾みで動いてしまい、これが原因で一度は失格に。ところが、米国側の失格が撤回されて金メダルが確定した。

昨夏のパリ五輪では金メダルを獲得したものの、世界陸上では2019年、2022年が銀、2023年が銅。悲願だった世界陸上での黄金の輝きを手に入れた。二転三転の結末に「失格になったかもしれないって聞いて『What！』ってなったよ。感情を落ち着けようとした。今季ずっと懸命に努力してきたからね。何が起こったのか理解しようとしたよ」と話したが、驚きの計画も明かした。

「来年はあまりレースに出ないつもりだが、ノア（ライルズ）に言ったんだ。気をつけたほうがいいぜ、なぜなら俺は来年200メートルと400メートルに出るからと。これが俺の発表だ」と宣言。今大会で200メートルで大会4連覇を達成したノア・ライルズ（米国）に宣戦布告した。来シーズンの陸上界をさらに盛り上げてくれそうだ。



（THE ANSWER編集部）