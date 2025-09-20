オフショットを公開

陸上の世界選手権東京大会（国立競技場）男子棒高跳びで、6メートル30の世界新記録をマークして金メダルに輝いたアルマント・デュプランティス（スウェーデン）がインスタグラムを更新。複数のオフショットを公開している。

国立競技場を熱狂させた大跳躍の余韻がまだ残る中で、東京を満喫していた。インスタグラムの投稿には、和食店を訪れた姿や滞在するホテルで撮ったものと見られる1枚、肉と生卵が乗ったうどんを食す前を収めたものなどが並んでいる。

さらに8枚目にアップされていたのは、東京・両国国技館で開催中の大相撲秋場所を訪れた写真。2階席の最前列から撮られたもので、土俵と真上にあるつり屋根をバックに、記念の1枚に納まっていた。

コメント欄には海外だけでなく、日本のファンからメッセージが続々と寄せられ、日本を満喫する姿に感謝と喜びの反応で溢れていた。

「日本に来てくれてありがとうございます」

「日本を楽しんでくれて嬉しいです」

「東京に来てくれてありがとうございました！かっこよかったです！」

「日本を満喫してくれて嬉しい」

「東京楽しんで下さってありがとうございます」

「また、日本に来てねー」

「最高でした」

デュプランティスは、五輪も含めると世界大会で5連覇。5万人を超える大観衆の前で歴史にその名を刻んだ。



（THE ANSWER編集部）