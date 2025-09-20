俳優の柄本時生が、２９日スタートのＮＨＫ朝の連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）に出演することを２０日、ＮＨＫが発表した。

柄本が演じるのは、松江で唯一の舶来品店の店主。トキ（郄石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）も足しげく通うようになるが、実は店主以外にも、“裏の顔”を持っているという役どころだ。朝ドラは「おひさま」（２０１１年）以来の出演。柄本は「久しぶりの朝ドラに出演できて光栄です。皆さまの記憶に残るよう、一生懸命演じさせていただきたいと思います」と同局を通じてコメントを発表した。

制作統括・橋爪國臣氏は柄本の起用について「明治時代の松江で舶来品を扱う、ミステリアスでありながらどこか親しみやすい男。その“裏の顔”とは一体何なのか。時生さんの『怪演』が光るこの役が、トキとヘブンとどう関わっていくのか、どうぞご期待ください！」と化学変化に期待を寄せた。

また松江中学でヘブンの教え子を演じる３人は２８７人のオーディションを経て決定。杉田雷麟（らいる）は「今回の役は、エリートが集まる学校の生徒であり、先生として働く錦織友一（吉沢亮）の弟でもあります。この『エリート』という役に挑戦できることにワクワクしています」と笑顔。日高由起刀（ゆきと）は「舞台となる明治時代の『学生』としての自覚を持ちながらも、同級生の丈や小谷とのやり取りや、何かに没頭している時の彼の世界観に注目して」と意欲を語った。朝ドラ初出演となる下川恭平は「どこか抜けていて親しみやすさがあったり、不器用ながらもまっすぐな性格が見ていて微笑ましくなる様な、魅力あふれるキャラクターです」とアピールした。