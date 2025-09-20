バンド「ＴＲＩＣＥＲＡＴＯＰＳ」のボーカル・和田唱が、プライベートの夫婦ショットをアップした。

２０日までにインスタグラムを更新し「スティング観に広島に来たよー！！何せ先日の有明アリーナは、のだめコンサートとかぶってたから！」とライブ観戦を報告。「いやぁ、良かったわぁ…。今回のスティングはポリス以来の３ピースバンドでのツアーなんだけど、人数が少ない分スティングのベースがよく聞こえる聞こえる！声もすごく出てて気持ちよかったなぁ。三人でのアンサンブルのある意味究極の形だったかも。削ぎ落とさせて研磨されためちゃカッコいいアレンジ。音楽ってものを熟知してるメンバーじゃないとあれは無理だな。個人的ハイライトはＷｒａｐｐｅｄ Ａｒｏｕｎｄ Ｙｏｕｒ Ｆｉｎｇｅｒだったかも。あと前回の来日の時も書いたけど、この数年スティングはヘッドセット・マイクなの。（結構音も良い）あれ割と本気で真似したい（笑）」と長文で感想を記した。

女優の妻・上野樹里も一緒で、会場の内外で記念撮影。フォロワーは「わ！広島にご夫婦で来ておられたんですね！」「２人とも素敵。仲良しショットが見れて嬉しいです」「お揃（そろ）いのネックレス」「楽しそうで嬉しい」「仲良さそう」とほっこりしていた。

唱は２０１９年に亡くなったイラストレーター和田誠さんと料理愛好家・平野レミ夫妻の長男で、上野と２０１６年に結婚。唱の弟の妻は食育インストラクターの和田明日香さん。