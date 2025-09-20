◇AFCフットサルアジアカップ予選（16日〜24日）

フットサル日本代表は、9月20日から来年1月のAFCフットサルアジアカップの出場権をかけた予選に挑みます。予選はA〜H、8つのグループに分かれ、各組1位の8チームと各組2位の上位7チームが突破。開催国のインドネシアを加えた合計16チームが本大会に出場します。

昨年7月に就任した高橋健介監督は「来年のアジアカップで優勝することを今回最初のミーティングで直近の目標として選手たちに伝えています。そしてその先にある2028年のワールドカップ予選となるアジアカップをしっかりと勝ち抜いて、ワールドカップに出場すること。そこまで含めたプロジェクトだと思っています」と意気込みます。

今回の予選で日本は、カンボジア、マカオ、タジキスタンと同じグループC、開催地はタジキスタン。特に最終戦で戦うタジキスタン代表は因縁の相手。前回のアジアカップ・グループステージ最終戦で対戦し1対1の引き分け。この結果、日本はグループステージ敗退となり、2024年ワールドカップへの出場権を逃しました。

背番号10を背負う金澤空選手（名古屋オーシャンズ）は、「予選の最後に戦うタジキスタンというのは前回のアジアカップで1点足りずにワールドカップに行けなかったっていう相手でもある。そういう相手にしっかりと勝っていくことで、新チームとして自信が積み上がっていくのでしっかりと準備して、全部勝って、また次に進みたい」と話します。

2022年大会以来5回目の優勝を目指すフットサル日本代表。エース清水和也選手（名古屋オーシャンズ）は、「日本代表としてはどの試合も勝たなければいけない。このアジアカップの予選もこの試合で負けたらそのアジアカップへ進めない。まずは予選突破という目標を掲げて、全員で戦っていきたい」と決意を語ってくれました。フットサル日本代表は、20日にカンボジア代表との初戦を迎えます。