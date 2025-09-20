女優の伊藤沙莉（31）が19日放送のTBS「A-Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。今年1月に結婚を発表した、夫で演出家・劇作家の蓬莱竜太氏（49）とのなれ初めを明かした。

MCの藤ヶ谷太輔が「舞台の時から部屋で2人きりになった時に、“あ、私この人と結婚するかも”って思って？」と聞くと、伊藤は「なんかそういう“あ”みたいなのが凄く多かった人で。（出会ってから）序盤に普通にごあいさつして、で、前を彼が歩いていて、その時から“あ、好きになるかも”って思ってたんです。もう不思議な人で」と夫との不思議な縁を明かした。

さらに「最初の“あ、好きになるかも”は、全然ほんとに初めましてで。初めましてっていうかちゃんと話すのは初めてで、“じゃあ、これからお願いします”ご飯、みたいなのを、マネジャーさんたちとしていた時のタイミングなんで、全然何者かも。何者かは分かってるんですけど、私ファンだったんで。だけど、会って。でも、結婚するかもって思ったのは、本番とかも入って、普通にみんなで飲んでいてっていう時のタイミングでしたね」と振り返った。

伊藤とは10年近くの仲になるというMCの笑福亭鶴瓶が「向こうから言われたやろ？結婚しようって」とプロポーズについて聞かれると、伊藤は「でも告白したのは私です。“好きです”は。あの、結婚じゃなく、お付き合いの方は」とキッパリ。「“私の好意って気づいてますか？”って聞いたんですね。そしたらなんか“あ、俺の好意は気づいてますか？”って言われたから、“ええー！気づかなかった！”って言って。ギューンってなったんですよ」と笑顔を浮かべた。