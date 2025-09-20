【ロンドン＝工藤武人】エストニア外務省は１９日、ロシア軍のミグ３１戦闘機３機が同日、約１２分間にわたって自国の領空を侵犯したと発表した。

ロイター通信によると、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）はエストニアの要請を受けて来週、北大西洋条約第４条に基づく会合を開く方針を決めた。露側は挑発行動を強めており、ウクライナを支援するＮＡＴＯ加盟国の対応を試す動きの一環とみられる。

同省などによると戦闘機が領空侵犯したのは、バルト海のフィンランド湾上空で、ＮＡＴＯ加盟国の戦闘機が緊急発進（スクランブル）して対応した。エストニアのマルグス・ツァフクナ外相は「ロシアは（ＮＡＴＯとの）境界線を試す動きを活発化させ、攻撃性も増している」と非難した。

また、ポーランドの国境警備当局は１９日、バルト海の排他的経済水域（ＥＥＺ）にある石油ガス掘削施設上空を露軍機２機が低空飛行し、挑発したとＸ（旧ツイッター）に投稿した。エストニアの領空を侵犯した戦闘機かどうかは不明だ。

ＮＡＴＯは、加盟国の領土や安全が脅威にさらされたと認めた場合に第４条を発動し、対応を協議する。ロシアは今月１０日にポーランドの領空を無人機で侵犯するなど、挑発行動をエスカレートさせている。エストニアの要請を踏まえて会合が開催されれば、加盟国からは厳しい意見が相次いで寄せられそうだ。

一方、露国防省は２０日、ミグ３１戦闘機が「合意された経路からそれず、エストニア領空の侵犯もしなかった」とＳＮＳで主張した。