二階堂高嗣＆猪俣周杜が珍解答止まらず松井ケムリが苦笑 『ニカゲーム』TELASAオリジナルが配信へ
6人組グループ・Kis-My-Ft2の二階堂高嗣が、お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリ、timeleszの猪俣周杜らと英語を使用したゲームに挑む、テレビ朝日系バラエティー『ニカゲーム』が10月1日のレギュラー化（毎週水曜 深1：58）を前に、TELASA（テラサ）では、『ニカゲーム』TELASAオリジナルの配信がスタートする。
【写真】猪俣周杜と奇跡のコンビプレーをみせる二階堂高嗣
リアルイベントで大好評を博した企画に挑むほか、レギュラー放送開始に先駆け、きょう20日午後11時から放送される『ニカゲーム レギュラー直前SP』（※一部地域を除く）の未公開ゲームを限定公開。唯一無二のゴールデントリオが繰り広げる神がかった爆笑シーンに注目だ。
今回は8月のリアルイベントで大反響を巻き起こした『積み木 高く積めるかな？』を実施。番組オリジナルキャラクター・ラコちんより高く積み木を積むというゲームだが、そのためには街中にある英語を正しく読んで3人が全員正解しなければならず…。
開始前は「ラコちんを超えればいいんでしょ？」と余裕の表情を浮かべる二階堂や、「すぐできちゃうと思う！」と自信満々の猪俣を横目に、ケムリはひとり何やら不安そう…。そして、いざゲームが始まるとケムリのイヤな予感がみごと的中し、まさかの珍解答が止まらない事態に。
すると当初の自信はどこへやら、「今日はヤバイよ、みんな…」と、二階堂が頭を抱える。さらには二階堂と猪俣が連発する珍解答に、ケムリが「どう間違えるのか見当もつかない（笑）」と苦笑するひと幕も…。はたして、3人はラコちんより高く積み木を積むことができるのか。
