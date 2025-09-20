ガールズグループITZY（イッチ）が、10月11日から3日間、東京でファンミーティングを行う。それに先だって19日、ソウル市内でポップアップストアをオープンした。25日までの1週間で、グループの猫キャラクターTWINZY(ツインジー)を活用した「ITZY × TWINZY POP−UP STORE『ON AIR』」を開いた。

同イベントは、20日にソウル市内のKBSアリーナで開催する、4度目の公式ファンミーティングのコンセプトに合わせて構成された。韓国メディアのスポーツ京郷は20日「舞台やバックステージに移動するような動線で、臨場感を極大化するかと思えば、それぞれ違う雰囲気のフォトゾーンで体験する楽しさを与えてくれる。その上、カメラ監督、音響監督、アート監督、作家、スタイリストなどに変身したTWINZYキャラクターにも会えるので、期待を集めている」と報じた。

同ポップアップストアはTWINZYキャラクター商品15種、ITZYファンミーティングロゴとアートワーク商品9種、公式応援リング商品3種など、計27種類が用意された。すべての入場客に放送局コンセプトの訪問証が提供される。他に即席印刷フォトボックス、ビデオカメラフォトゾーン、ITZYメンバーにメッセージを残せるメッセージゾーンなど、多様な体験ブースが用意されている。

ポップアップストアに関する詳細な情報は、ITZY公式SNSチャンネルやFANS SHOP OFFICIAL公式SNSチャンネルなどで確認できる。

20日午後5時に開催されるファンミーティングは、オフライン公演と同時にBeyond LIVE(ビヨンドライブ)プラットフォームを通じてオンライン有料生中継される。