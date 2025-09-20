

ゴールデンパス・エクスプレスの先頭車両（写真：筆者撮影）

【路線図】どこからから乗るか、考えるのも楽しい

日本同様「鉄道王国」のスイス。標高4000mを超える山々や湖が豊富にあることから、風光明媚な路線が多い。そして、それらが路線ごとでなく、1つのまとまった鉄道網としてPRされている。

「スイス・グランドトレインツアー」と称されるその鉄道網とはどんなものか。世界100カ国以上の現地在住日本人ライターたちの集まり「海外書き人クラブ」お世話係の筆者がレポートする。

まずは、以下の路線図を見ていただこう。



スイス・グランドトレインツアーの路線図（画像：スイス政府観光局提供）

総延長は約1280km

たとえば、スイスの2大国際空港の1つがあるチューリヒから出発するとしよう。そこから薄ピンク色の路線をインターラーケンまで進む。そこで乗り換えて黄土色の路線でモントルーへ。

さらにオリーブ色でツェルマットへ、水色でサン・モリッツへ、茶色でルガーノへ、青色でルツェルンへ、ピンク色でザンクト・ガレンへ、最後は緑でチューリヒに戻る。これで総延長約1280kmの全線踏破だ。

そう、このスイス・グランドトレインツアーは、一部の区間を除けば、ほぼ「一筆書き」で周遊できる。乗車区間をUターンする必要も、魅力的でない路線に乗る必要もない。スイス連邦鉄道がおすすめする列車だけで効率よく旅することが可能なのだ。

では、実際の乗り心地や風景はどうなのか。今回は8路線のうち、スイス国土の南半分にある山岳・湖水地帯を走る4路線の、さらにその一部に乗車してみた。

ゴールデンパス・エクスプレスでグシュタードからインターラーケンへ

まずは、モントルーとインターラーケンを結ぶゴールデンパス・エクスプレスから。高級さと素朴さをあわせもった高原リゾートであるグシュタードから、山と湖に囲まれたインターラーケンまで乗車する。



特等席の様子。足元も広々としている（写真：筆者撮影）

特等席からの見晴らしは？

グランドトレインツアーの座席は通常、2等席（セカンドクラス）と1等席（ファーストクラス）しかない。だが、ゴールデンパス・エクスプレスには特等席（プレステージクラス）があり、筆者が乗った列車には先頭車両と最後尾の車両に9席ずつ設けられていた。

筆者も特等席に乗ってみる。しかも、確保できた席は先頭車両の一番前だ。車窓からだけでなく、運転席越しの風景も楽しめると期待は高まったが、なんと先頭に電気機関車が接続されているため、前が見えない。

ガイドに聞くと、急勾配の山岳地帯は列車だけでは登りきれず、電気機関車の動力が必要になるとのこと。乗車したグシュタード駅から30分ほどで着くツヴァイジンメン駅で電気機関車が切り離されるまで、前方の景色はおあずけとなった。

とはいえ、大きな窓のほかに天窓もあるパノラマカーなので、景色も開放感も抜群だ。夏でも雪に覆われたアルプスの山並み。イタリアカサマツなどの針葉樹の森と牧草。家々の屋根と壁もブラウン系のアースカラーに統一されている。

電気機関車が切り離されるツヴァイジンメン駅からしばらくは、勾配がゆるやかな丘陵地帯を走る。やがて左側の車窓から大きな湖が見えてきた。終点のインターラーケンの西に位置するトゥーン湖だ。

雪を被った山の青と白。森と牧草の緑。青空と湖の水色。スイスの田舎の風景すべてを2時間弱の乗車で堪能した。

ルツェルン＝インターラーケン・エクスプレスでインターラーケンからルツェルンへ

ゴールデンパス・エクスプレスの終点インターラーケンでルツェルン＝インターラーケン・エクスプレスに乗り換え、古都ルツェルンへ。出発は18時過ぎ、到着は20時前。夕食時ということもありビストロカーに乗った。



ビストロカー。テーブルはコンパクトなので、料理は少しずつ注文することをオススメしたい（写真：筆者撮影）

開放感たっぷりのビストロカー

この路線はインターラーケンからチューリヒまでを結ぶ。この間はブリエンツ湖をはじめ、大小さまざまな湖の脇を通る。乗車したのは夏なので新緑がまぶしかったが、秋には紅葉とエメラルドグリーンの湖水のコントラストが美しいだろう。

ビストロカーの床は一般車両より数段高くなっていて、見晴らしがよい。こちらもゴールデンパス・エクスプレス同様、天窓があって、開放感たっぷりだ。

車窓からの風景を存分に楽しむには、サッとつまめる料理がベスト。生ハムやサラミ、ピクルスの盛り合わせとビール。別の座席の人たちが頼んでいたゆでソーセージもおいしそうだった。

ゴッタルド・パノラマ・エクスプレスでルツェルンからベリンツォーナへ

古都ルツェルンで1泊。翌日はゴッタルド・パノラマ・エクスプレスに乗るため、ルツェルン湖の船着き場に向かう。

この路線はスイス中央部のルツェルンと南部のルガーノを結んでいるが、ルツェルン〜フリューエレン間は鉄道ではなく、船での移動となる。もちろん、この区間もスイストラベルパス（後述）が使える。

今までは美しい湖水を風景として車窓から眺めてきたが、今度はその湖上を進む。山々と並ぶスイスの景色の魅力である湖が、さまざまな角度で楽しめる。



ゴッタルド・パノラマ・エクスプレスの船の屋外（写真：筆者撮影）

船の終点であるフリューエレンの船着き場から2分ほど歩くと、フリューエレン駅に着く。ここからベリンツォーナまで、再び列車だ。

「撮影用車両」で最高の写真を！

フリューエレンからベリンツォーナまでは、50分で往来できる新ルートと、2時間ほどでアルプスの峠を越える旧ルートがある。ほとんどの列車はトンネルばかりの新ルートを走るが、ゴッタルド・パノラマ・エクスプレスは倍ほどの時間をかけて旧ルートを走る。

パノラマ・エクスプレスという名前だけあって、この列車の最大の特徴は「撮影用車両」があるということだろう。

一般の車両は窓が開閉できないので撮影はガラス越しになるが、ゴッタルド・パノラマ・エクスプレスでは窓が開閉できる古い車両をあえて連結することで、窓を開けての撮影が可能。ガラスの反射に邪魔されず、写真やビデオの撮影ができる。

この路線は、山と山に囲まれた谷底ではなく山の中腹を通る。谷底に流れる川のエメラルドグリーンの水面や道、そして小さな集落を斜め上から俯瞰的に眺めることができる。谷底を走る路線と違って、眼下に広がる景色を眺められるのが、まさにパノラマ・エクスプレスの名にふさわしい。



ゴッタルド・パノラマ・エクスプレスの「撮影用車両」からの風景。遠くの銀嶺と眼下のエメラルドグリーンの川というまさに「ザ・スイス」の光景が広がる（写真：筆者撮影）

撮影用車両の難点は、古い車両なので乗り心地が劣るというところか。というわけで、普段は1等車や2等車で座り、車掌が「この先、フォトスポットが連続します」と案内してくれたら移動するのが、オススメだ。

山越えの列車ではあるが、1等席や2等席の乗り心地は快適。天窓はないが、代わりに窓が湾曲していて広く、車窓からの風景を堪能できる。撮影をしないのなら、ここからの風景を楽しむだけでも十分だ。



ゴッタルド・パノラマ・エクスプレスの1等車（写真：筆者撮影）

チェントヴァッリ鉄道とBLS鉄道でロカルノからイタリアのドモドッソラ、そしてブリークへ

ベリンツォーナから少し西に位置するロカルノで1泊。ここは「ロカルノ映画祭」で有名な街だ。

翌日、そこから乗ったのはチェントヴァッリ鉄道だ。グランドトレインツアーに正式には含まれていないが、同ツアーの案内アプリにも「観光地の接続ルート」として紹介されている。前述した路線図の中央下のほう。スイスとイタリアを結ぶヨーロッパ大陸ならではの路線だ。

今まではずっと10両くらいの長い編成だったのに、ここはたった3両。豪華さもほとんどない。山間部を抜けるこぢんまりした列車だが、座席もしっかりしていて、揺れも大きくない。

運転席越しに見る景色が最高

この路線は山脈に並走するのではなく、いくつかの山脈を横切るように切り開かれている。

当然、カーブは多いわ、トンネルも頻繁に現れるわ、谷底まで数十mはあるような橋は通るわ、片側は削り取られた岩肌がそのまま残っている場所は多いわで、計器を見ても時速30〜40kmくらいでしか走っていないのになかなかスリリング。

運転席のうしろから前方を見るのが好きな「乗り鉄」には楽しくてたまらないルートだ。



カーブの多い区間をゆっくり走る。運転席のうしろからの眺めが楽しい（写真：筆者撮影）

約1時間50分、山岳列車の旅をたっぷり楽しんだあと、イタリアのドモドッソラ駅に到着。ここでBLS鉄道の特急に乗り換える。



グンと力強さがあふれる車体（写真：筆者撮影）

このドモドッソラからは平地なので車両も大きく、スピードも速くなる。約35分の短い旅で終点のブリークに到着する。

グレッシャー・エクスプレス（氷河特急）でブリークからフィエッシュへ

最後に紹介するのは、グレッシャー・エクスプレス（氷河特急）。ツェルマットからサン・モリッツを結ぶ路線で、アルプスの谷間をゆっくり走るために「世界で最も遅い急行」といわれている。約291kmを、なんと約8時間かけて走る。

今回、筆者が利用したのはこれではなく、その一部を走るマッターホルン・ゴッタルド鉄道という区間特急。車内のシートの色などが赤を基調としたグレッシャー・エクスプレスとは異なりグレーと白と黄色になるが、天窓や天井のライトの形状などはほぼ同じだ。

今回はブリークから冒頭の地図で右上方面に向かうルート。ヨーロッパアルプス最大最長のアレッチ氷河の最寄り駅の1つであるフィエッシュに向かった。



先ほどまで乗っていたBLS鉄道のプラットホームは駅舎の中にあったのに、マッターホルン・ゴッタルド鉄道は外にある（写真：筆者撮影）

ブリークからフィエッシュまではわずか約17kmだが、その間に標高を約370m上げるため、約30分かかる。途中線路がループになっているところもある。最初はローヌ川に沿うように走っていたのに、フィエッシュ付近ではかなり眼下に眺めることになる。

カーブは多いし、勾配もそれなりに急だが、乗り心地は申し分ない。

「スイストラベルパス」を利用しよう

スイス・グランドトレインツアーに乗るには、「スイストラベルパス」というチケットが便利だ。これはスイスの主な鉄道、バス、湖船、都市交通が乗り放題で利用できる。

1等車だと3日間用389スイスフラン（約7万2200円）から、15日間用723スイスフラン（約13万4200円）までの5種類がある。これは連続した日に使用するという制限はあるが、飛び飛びで選択できる「スイストラベルパス・フレックス」もある。2等車は1等車より40％近く安い。

子ども割引（6歳以上16歳未満）やユース割引（16歳以上25歳未満）があるほか、親のパス購入時に「スイスファミリーカード」を無料で申請すれば、親と同じ種類・区間は子どもは何人でも実質無料となる。

ほぼ一筆書きできる「グランドトレインツアー」。「ツアー」という名称も秀逸で、つい全線踏破したくなる。筆者も次にスイスを訪れたときには、ぜひ残りの部分を完走したい。

（柳沢 有紀夫 ： 海外書き人クラブ主宰 オーストラリア在住国際比較文化ジャーナリスト）