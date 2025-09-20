“怪物”ロナウド、ネイマールの代表復帰を懇願！「W杯で重要な選手になれる」

元ブラジル代表のロナウド氏がサントスのFWネイマールについて語った。

負傷などの影響によって、2023年10月以来ブラジル代表としてプレーしていない33歳のネイマール。同国代表を率いるカルロ・アンチェロッティ監督は「体調が良好である必要がある」と招集についての条件を明らかにしていた。

そんな中、『ESPN』によればかつてブラジル代表でFIFAワールドカップ制覇を成し遂げたロナウド氏は「ブラジルはいまの選手たちをそろえれば何でも達成できる」とネイマールの代表復帰について口を開いたという。

「ネイマールはワールドカップで重要な選手になれるだろうし、そうなるだろうと私は信じている。誰もがネイマールの100パーセントの活躍を望んでいる。それはアンチェロッティの望みであり、彼自身も望んでいることだ。彼の心の中にはワールドカップに出場し、ブラジル代表チームを助けたいという強い思いが宿っているのが分かる」

ブラジル代表としてこれまで通算79ゴールを挙げ、歴代最多得点記録を持つネイマール。度重なる負傷によって本来のパフォーマンスを発揮できていないが、ロナウド氏は「100%の状態であることを願っている」とネイマールに期待している。

「彼は重傷から復帰したばかりだし、いままさに再適応や試合のリズム調整といった、ごく自然な流れで進んでいる。批判は大げさかもしれないが、彼への期待は常に高く、だからこそ期待が寄せられている。しかしネイマールは、ワールドカップで100パーセントの状態になるために何をすべきかを知っているはずだ」

既に来年のW杯出場権を確保したブラジル代表。ロナウド氏は「アンチェロッティ監督は戦術的に優れており、サッカー界の勝者だ。アンチェロッティと代表チームには成功に必要なすべてが備わっている」と、母国の優勝を信じているようだ。