TBS「王様のブランチ」の元リポーターとして知られるタレントの鈴木あきえ（38）が20日、自身のインスタグラムを更新。妊娠を発表した。

鈴木は「私ごとですがこの度、新しい命を授かりました」と報告。「今は安定期に入っており、お腹の中でポコッポコッと動く赤ちゃんにやさしく話しかける息子や娘の姿を見ては心がふわっと温かくなる毎日です」と伝えた。

「実は今回の妊娠に至る前に昨年稽留流産を経験」と悲しい結果があったことを明かしつつ、「命の尊さや儚さ、妊娠出産がいかに奇跡の連続であるかということ、そして赤ちゃんには赤ちゃんのタイミングや事情があるのだなということを改めて感じました」と公表。稽留流産とは腹痛や出血が見られないが、赤ちゃんが子宮の中で亡くなっている状態のことを指す。

「小さな命が私たち家族に教えてくれたことはとても大きかったです。と同時に、我が子がお空にかえってしまうという悲しい経験をされた方は決して少なくないんだということも知りました」と心境を伝えた。

この件は当初、伝える予定はなかったとしたが「私自身辛かった時に、経験者である周りのお友達や同じ経験を発信されてる方の投稿にとても励まされたのでお伝えすることにしました」と稽留流産の公表の経緯を説明した。

「3度目の出産となりますが、まずは元気な赤ちゃんを無事迎えることができるように私自身もリラックスした気持ちで妊娠生活を送っていけたら」とした上で「お仕事は体調と相談しつつ可能な範囲で務めさせていただけたらと思っておりますので今後ともよろしくお願い致します」と呼びかけた。

鈴木は2017年に同い年のテレビディレクターと結婚。18年9月に長男、20年12月に長女を出産している。