男子だけじゃなく、女子もいる――。陸上の世界選手権８日目（２０日、東京・国立競技場）、女子２０キロ競歩は藤井菜々子（エディオン）が自らの日本記録を更新する１時間２６分１８秒で銅メダルを獲得。女子日本勢では、五輪、世界選手権を通じ初の表彰台となった。

序盤から先頭集団でレースを進めたものの、中盤には一度集団から離れかけた。それでも、沿道の声援が力となった。「これは行くしかないとスイッチを入れ直せた」。再び集団に追いついて３位に浮上すると、最後は猛追するライバルを振り切ってメダルを死守。「メダルを目指して本気で取り組んできたことが、今日結果につながって純粋にうれしい。自分が思い描いたレースができたので大感激」と声を弾ませた。

エースとしての自覚を胸に挑んだ２０２４年パリ五輪は左股関節痛の影響で３２位。「パリの時は絶望というか、もういいかなとかいろいろと思っていた」とどん底を味わったが、メダルへの思いが藤井を突き動かした。「パリみたいな思いをしたくないというのが原動力になった。本当にここまで来れるとは思っていなかったけどたくさんの方が支えてくれた。メダルを取っていろんな方々に恩返しをすることができて本当によかった」と頬を緩めた。

競歩の男子勢は世界の舞台で活躍。今大会でも３５キロで勝木隼人（自衛隊）が銅メダルを手にしていた。「他の国の選手に『何で女子は弱いの？』と言われていて責任を感じていた」。男子との差に悔しさを感じながらも、女子の底力を見せつけた。

「まだまだ金メダルには程遠いが、まずは銅メダルを獲得できたので、次は金メダルへ歩いていきたい」

新たな扉を切り開いた藤井。喜びを噛みしめつつ、視線は早くも先を向いていた。