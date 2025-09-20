「40までにしたい10のこと」最終回 雀（風間俊介）＆慶司（庄司浩平）のラストカット話題「粋な演出」「愛を感じる」の声
【モデルプレス＝2025/09/20】俳優の風間俊介が主演を務めるテレビ東京系「40までにしたい10のこと」（毎週金曜深夜24時12分〜）の最終話が、19日に放送された。ラストカットに注目が集まっている。＜※ネタバレあり＞
40歳目前の上司・十条雀（風間）が、10歳年下の部下・田中慶司（庄司浩平）と秘密の「やりたいことリスト」を一緒に叶えていくリーマンBL。年上受け×年下攻めの構図を中心に甘く切ない恋愛模様を描いた物語を連続ドラマ化する。
リストの「千疋屋のパフェ」「恋人をつくる」「キス」「誕生日を恋人と過ごす」を残し、慶司との関係を終わらせた雀。最終話では、リストの期限である雀の40歳の誕生日にあたるクリスマスイブを迎え、雀は慶司ともう一度向き合い「もうお前なしじゃダメなんだよ。だから…俺はお前を連れて帰りたい」と素直な思いを打ち明けた。
それから雀の家で2人きりで誕生日を祝い、雀は改めて「俺の恋人になってください」と慶司に告白。慶司が嬉しそうに「はい」と答えると、2人は見つめ合って初めてキスを交わし、一緒に朝を迎えた。無事にリストの「恋人をつくる」「キス」「誕生日を恋人と過ごす」を達成し、ラストシーンでは、最後に残った「千疋屋のパフェ」を一緒に実行する2人の姿が描かれた。
その中で注目が集まったのは、パフェを食べる雀とその姿をスマートフォンで撮影する慶司が並び、斜めにタイトルが入ったラストカット。SNS上では「最後原作の表紙と同じだ」「表紙の構図になってる」「1巻の表紙？」と原作漫画第1巻の表紙を再現した演出だと話題を呼び「嬉しすぎる」「スタッフさんの愛を感じる」「最高のラスト」「天才的な演出ありがとうございます」「激アツなサプライズ演出」「原作へのリスペクトが伝わる」と喜びの声が上がっている。（modelpress編集部）
