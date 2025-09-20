ビースト系ユニットオーディション「BEASTAGE」最終審査直前にメンバー辞退 涙で理由伝える
【モデルプレス＝2025/09/20】男性ユニットオーディション「BEASTAGE（ビーステージ）プロジェクト」に独占密着した番組『BEASTAGE』（毎週金曜25時45分〜）第6話が、19日に放送された。1人のメンバーが辞退した。
同番組では、株式会社Mama＆Sonが主催する同社初の男性ユニットオーディション「BEASTAGE（ビーステージ）プロジェクト」に独占密着。選考の過程から、野性味あふれる“ビースト系”ボーイズユニット誕生までの軌跡を追う。このオーディションでは“HUNK”をコンセプトに掲げ、「Heart-warming（心温まる）」、「Ultimate（究極の）」、「Noble（気高い）」、「Kinniku （筋肉）」という4つの要素を兼ね備えた唯一無二のパフォーマンスユニットを発掘・育成。また、合宿期間中にベンチプレス 70kg以上達成することがミッションとして課されている。そして、オーディション参加者はグループとしてのメジャーレーベルデビューを目指す。
公開審査に合格した7人は、筋肉ミュージカル集団・WILD WIDEで武者修行を行うため韓国合宿へ。3日間泊まり込みで、筋肉をワイルド＆セクシーに魅せるパフォーマンスを学んでいく。ワイルドさと筋肉美を魅せるウェーブを多用するミッションダンス「Boiler Room」が課され、韓国ダンス審査に挑んだ。
韓国合宿から帰国後、とある日のレッスンで、元AKB48西野未姫の弟である西野成真がメンバーの前で「このオーディションを辞退しようと思って」と目に涙を浮かべながら告白。「ダンスも歌も出来なくて、自分が未来どうなっていたいのかとか、何に挑戦していきたいのか考えれなくなって、自分の未来で描いてるものとちょっと違うのかなって気持ちにもなってきて」と葛藤を明かした。メンバーには感謝を伝えるとともに「みんなを裏切るようなことをしてしまってごめんなさい」と頭を下げた。
そんな言葉を聞いたSNS総フォロワー16万人の高橋憲太は「まだ一緒に僕たちが頑張ろうって言っても変わんない？」と引き止めるが、成真の意思は変わらず。続けて「成真とデビューしたかったんだよね」「この話を聞いて『わかった』って言えない」と熱い絆が垣間見える本音もこぼした。
次週は最終審査で、デビューメンバーが発表される。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
1位：杉浦豪（27）
フリーター／東京都出身／身長180cm／体重67kg
2位：高橋憲太（25）
ソロシンガー／兵庫県出身／身長180cm／体重75kg
3位：和田光平（29）
アパレルスタッフ／大阪府出身／身長175cm／体重65kg
4位：玉木雅也（28）
インフルエンサー／三重県出身／身長177cm／体重63kg
5位：羽田野孝介（25）
俳優／大分県出身／身長184cm／体重71kg
6位：西野成真（20）
居酒屋店員／静岡県出身／身長178cm／体重74kg
7位：リューク（20）
大学生／ハワイ出身／身長186cm／体重70kg
8位：コ・テジン（31）
俳優／ソウル出身／身長184cm／76kg
