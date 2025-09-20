お正月、ゴールデンウィーク、お盆、シルバーウィーク……年数回カレンダーに記載されている長期休暇は、家族が一緒に過ごせる貴重な機会です。特に、高齢の親にとって、子や孫が帰省してくれることはなによりの楽しみでしょう。その一方で、準備や増える家事、金銭的な負担でストレスを感じているケースも少なくありません。心の底では「みんなに会えるのはうれしいけれど、正直なところ大変だ」と感じている人もいるようで……。本記事では、FP相談ねっと・認定FPの小川洋平氏が、太田康介さん（仮名）の事例とともに、子や孫への「家族サービス」と家計のバランスをとる方法について解説します。

「お盆に来たばかりなのに、またシルバーウィークに帰ってくるっていうんだ……」

太田康介さん（仮名／69歳）は、娘との電話を終え、妻にこう零しました。嬉しくないわけではありません。いや、むしろ心の底では嬉しいのです。3人の娘たちはそれぞれ県外に就職し、結婚。いまでは8人の孫にも恵まれ、長期休みのたびに太田家はにぎわいます。

「またお寿司かなんか取って、温泉にでも連れて行こうかな」

そう思った瞬間、太田さんの頭のなかには、先月のクレジットカードの明細がよぎりました。寿司屋のオードブル、みんなで出かけた温泉宿の宿泊料金、ちょっとしたお土産……気づけば、普段より8万円も多く使っていたのです。

定年を迎えたばかりの妻（65歳）と2人、収入源は月22万円の年金のみです。無理をすればまだ子どもたちに気前よく接することはできるものの、その“無理”が続くようになったいま、太田さんの心には「喜び」と同じだけ「不安」が芽生えていました。

暗黙の了解の出費

太田さんは長年、地元企業で現場の責任者として活躍していました。定年時には退職金をあわせて約4,000万円の貯蓄があり、65歳から受給している年金額は厚生年金と企業年金を合わせて夫婦で月22万円。持ち家に車2台、子どもたちも立派に育ち、老後を満喫する準備は万全に整っていたはずでした。

しかし……。孫たちが成長するにつれ、帰省時の支出は年々膨らんでいきます。

さらに、子どもたちは帰省時に「親のお金」をアテにするのが当たり前になっており、レジャー施設に出かけると、暗黙の了解で太田さん夫妻が費用を負担していました。もう10年近く続けており、いまさら「自分で払って」とはいえません。しかし、減り続ける預金口座に不安が募ります。

「また帰るね」にウソで返答

9月頭、娘から「シルバーウィークにまた帰るね！」というLINEが届いたとき、太田さんの心中は複雑でした。

「嬉しい」「でも、また出費がかさむ……」「正直、ちょっと休ませてほしい」熟考した挙句、太田さんは「また来てくれるのかい？ ありがとう。でもな、夫婦で旅行に行く予定があるから、今回はごめんね」と返信してしまいました。本当は、どこにも行く予定などなかったのに。

その夜、近所のスーパーでビールを買いながら、太田さんはふと思いました。

「俺は……なんのために金を貯めてきたんだろう？」

子どものために援助してあげたい。孫に喜んでもらいたい。その気持ちはいまもでも変わっていません。けれど、老後の不安が徐々にその気持ちを押し潰しつつあるのが正直なところです。

家に戻ってソファに座り、買ってきたばかりのビールを開けると、テレビから流れてきたのは「老後破産」の特集。

「俺も、他人事じゃないよなあ……」

康介さんは、心に引っかかりを抱えたまま、日々を送っています。

“なんとなくの不安”が老後のストレスに

年金22万円、預金4,000万円。康介さんは老後資金に十分余裕のあるようにみえますが、“なんとなく不安”がストレスを生み、結果として精神的に追い詰められてしまう人も多いのです。

彼の「不安」の原因は、預金口座の中身が減り続けていることは認識している一方で、毎月の収支を把握していない点です。

まずやるべきことは、収支を「みえる化」し、「気持ちよく使える金額」を把握することです。食費、交際費、レジャー費、帰省時支出などを毎月項目別に記録し、帰省時の特別支出は「年間予算」を組んで、そのなかで使うようにするといいでしょう。

「今月いくらまで使って大丈夫なのか？」がわかれば、ストレスは大きく軽減されます。無理のない支出がわかれば、その範囲で帰省時の御馳走を振る舞ってあげればいいですし、その範囲を超えた分は子どもたちに状況を伝えれば理解してくれることでしょう。

ウソをついて距離を取るのではなく、「最近ちょっと出費がかさんでね……」と伝えるだけでも、子どもは理解してくれることが多いものです。

また、孫たちも全員が頻繁に集まる時期は限られています。成長していくにつれ頻度や人数が徐々に減っていくことでしょう。「いまだけ」しかない幸せであるはずの時間を、お金のことでやみくもに不安がって失ってしまうのはもったいないことです。

自分たちが無理せずおもてなしできる範囲を定めることで、子や孫たちと触れ合える貴重な時間をめいっぱい楽しめるようになるのではないでしょうか。

子や孫たちとの時間を大切にしながら「ゆとりある老後」を過ごすには

「子や孫たちとの時間は嬉しい、でも正直大変」……高齢期の親が感じるこの感情は、ごく自然なものです。

公益財団法人生命保険文化センターの「生活保障に関する調査」（2022年）によれば、60代の夫婦に必要とされる最低日常生活費は約23.2万円。ゆとりある生活費は約36.1万円とされており、公的年金だけでは足りず、預貯金の取り崩しを前提とした生活設計が必要となります。

子や孫たちに会える幸せを大切にしつつも、自分たちの将来に不安を感じる人は増えています。

「またお正月、帰るね！」そういってくれる家族の声を、いつまでも笑顔で迎えたいもの。そのためには、「気持ちよく使える金額」をしっかり把握し、管理することが大切です。

小川 洋平

FP相談ねっと

ファイナンシャルプランナー