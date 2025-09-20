Snow Man向井康二、バーバリー2026春夏ルックで羽田空港に登場 コレクション出席でロンドンへ出発
9人組グループ・Snow Manの向井康二が20日、ロンドンで開催される『バーバリー 2026春夏コレクション』への出席に向けて、東京・羽田空港に同コレクションのルックを纏って姿を見せた。
Burberry『バーバリー 2026春夏コレクション』は、2025年9月22日午後7時（ロンドン現地時間）に開催される。
『バーバリー 2026春夏 ウィメンズ・メンズコレクション』
開催日時
2025年9月22日（月）午後7時00分（ロンドン現地時間）
2025年9月23日（火）午前3時00分（日本時間）
