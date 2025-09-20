俳優・アーティストののんさんが、自身のインスタグラムでオフショットを投稿しています。



【写真を見る】【 のん 】「オフショット」襖の和室で黒縁眼鏡はMV撮影の合間 ライブ前に「頑張ります」 フォロワーエール「楽しんで」





のんさんは、黒縁眼鏡に五分分けのお下げにまとめた黒髪、そしてクリーム色と緑色などの染めが入ったゆるめのワイシャツを合わせ、襖の和室らしき場所に座ってポーズを取っています。









こちらを真摯な目線で見つめたり、真面目そうな表情で眼鏡を指で合わせたりするポーズでおどけている様子は「オフショット」とテキストされていて、「#迷惑な隣人MV」とハッシュタグが追加されていることから、新曲「迷惑な隣人」のMV撮影の合間に撮影されたものと思われます。









「今日は大阪だー！頑張ります」とテキストしているのんさんは、新アルバム「Renarrate」発売に合わせたツアーで大阪でのライブを控えていたものと思われ、フォロワーからは「ライブ楽しんで」「最高でした」「完走まで頑張れますように」など、エールの声が多く寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】