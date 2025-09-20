日本テレビ19日の『news zero』で放送された『巨人軍監督日記 第2章』。就任2年目の阿部慎之助監督と元巨人監督の高橋由伸さんが毎月対談し、胸の内を明かします。

阪神がセ・リーグ優勝を決める中、クライマックスシリーズ出場を目指す巨人。阿部監督がそのキーマンに挙げたのはキャッチャーの岸田行倫選手。シーズン中盤からは甲斐拓也選手を抑え、レギュラー奪取。規定打席には届いていないものの、19日時点で、打率.290（248打数78安打）。守備でも要のキャッチャーを務めながら、打撃ではケガから復帰した4番岡本和真選手の後の5番起用が目立っています。

阿部監督は「甲斐が離脱（右中指中手骨頭骨折）してずっと頑張ってくれてますし、岡本の後の5番で勝負強さも出してくれている。岡本が歩かされるというのも1回もないですし、相手からしても岸田の勝負強さ、得点圏打率いいのも分かってると思う。前半から岡本の後の5番が最重要課題だったので、遅いですけどここにきて、最近は打順も固定できているかなというのはありますよね」と話しました。

プロ8年目の28歳に、阿部監督が求めるのは主役級の活躍。「やっぱりもうそこまで若手とかじゃないですし、中堅ですし、中心でやっていかないと。しかも甲斐がケガして自分もチャンスだっていうのもあると思います。ここで“岸田というのを築き上げるチャンス”じゃないかなと思うので、僕はキーマンにしたいですね」と期待をかけます。