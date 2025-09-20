札幌市民が選んだ「住みたい自治体」ランキング！ 2位「札幌市北区」、1位は？【2025年調査】
リクルートは、2025年2月14日〜4月1日の期間、札幌市居住の20〜49歳の男女674人を対象にWebアンケート調査を実施し、「SUUMO住みたい街ランキング2025 北海道版/札幌市版」として結果を発表しました。
本記事では、札幌市民が選んだ「住みたい自治体」ランキングをご紹介します。
2位：札幌市北区／535点札幌市北区は、札幌駅北口や北海道大学周辺を中心に交通・教育環境が整ったエリアで、JRや地下鉄南北線の利用にも便利です。教育機関が多く、文教地区としての一面も持ち合わせています。
1位：札幌市中央区／961点札幌市中央区は、大通公園やすすきの、円山といった札幌を代表するエリアを含む、都市機能の集まった中心地です。
地下鉄3路線が交差し、札幌市内外への移動もしやすい利便性の高さが際立ちます。多様な施設が集まり、生活のしやすさから過去調査でも複数回1位を獲得しています。
