ロッテは20日、MARINES KITCHEN FIRST BASE SIDE（フロア2/203通路付近）の「小島のローストビーフ丼」が3年連続10,000食突破したことを記念して、9月23日（火・祝）・24日（水）西武戦、27日（土）・28日（日）日本ハム戦、30日（火）楽天戦、10月4日（土）日本ハム戦、5日（日）ソフトバンク戦（いずれもZOZOマリンスタジアム）の計7試合で、記念ステッカーを配布することになったと発表した。

小島投手の好物であるローストビーフ丼を再現した「小島のローストビーフ丼」は、9月18日楽天戦で3年連続10,000食を突破。今回配布する記念ステッカーは、ポップに描かれた「小島のローストビーフ丼」のイラストに小島投手の直筆メッセージがプリントされたデザインとなっている。「小島のローストビーフ丼」を1品購入につき1枚、プレゼント。

▼ 小島和哉投手コメント

「皆さんのおかげで3年連続10,000食を突破することができました。僕自身大好きな「ロービー丼」をたくさんの方に食べて頂けて本当に嬉しい気持ちでいっぱいです。ZOZOマリンでの残りの7試合は記念ステッカーが配布されるので、引き続き「小島のローストビーフ丼」をよろしくお願いします！」

▼ 販売商品 詳細

・小島のローストビーフ丼：1,600円

※税込みMARINES KITCHEN FIRST BASE SIDE（フロア2/203通路付近）