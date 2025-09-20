バレーボールSVリーグ女子のSAGA久光スプリングス（佐賀県鳥栖市）は17日、佐賀市のSAGAアリーナで10月18、19日に行われる2025〜26年シーズンのホーム開幕2連戦を福岡県久留米市などでPRした。両日とも午後2時5分開始で、クインシーズ刈谷（愛知県刈谷市）と対戦する。

元女子日本代表監督で、10シーズンぶりにチームの指揮を執る中田久美監督（60）と選手12人が佐賀、福岡両県の5カ所に分かれて約1万枚のチラシを配布した。

久留米市出身の西村弥菜美（みなみ）選手（25）と大木町出身の吉武美佳選手（22）はJR久留米駅などでPR活動。西村選手は「中田監督が就任して、昨シーズンまでとは違うスプリングスが出来上がっています。アリーナに足を運んで、一緒に勝利で盛り上がりましょう」と応援を呼びかけた。

同シーズンは10月10日に開幕し、レギュラーシーズン（RS）は来年4月まで各チーム44試合を戦う。昨季RSで3位に終わったSAGA久光は21〜22年シーズン以来の優勝を目指す。

（西口憲一）