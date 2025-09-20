小泉進次郎農相が２０日、都内で「自民党総裁選２０２５」（２２日告示、１０月４日投開票）への会見を行った。

開始予定時刻の１０時半からおよそ１０分間遅れてスタートした会見で小泉氏は午前１１時４０分までをメドに行うことが司会者から告知された。小泉氏は「みなさん、おはようございます。マイク大丈夫ですか？」と問いかけ「大丈夫ですね」と確認すると、冒頭で石破茂首相に「心から敬意を表したいと思います」と述べ、昨年の衆院選、今年の参院選に連敗した理由を自民党に「国民の声を聞く力が足りなかった」とし「政治とカネの問題ばかりで国民の不安に向き合えてなかった」などと述べ「そんな自民党に強い危機感を持っています」と明かした。

小泉氏は、昨年の総裁選に初めて立候補したが１回目の投票で３位となり、決選投票に進めなかった。今回は今月１３日に地元の神奈川県横須賀市で支援者と会い出馬する意向を伝えた。２度目の挑戦となる今回は、選対本部長に加藤勝信財務相が就任。さらに河野太郎前デジタル相、三原じゅん子こども政策担当相らが支援する意向を固めたことが明らかになっている。

総裁選は、茂木敏充前幹事長が今月１０日に出場会見。その後、小林鷹之元経済安全保障担当大臣、林芳正官房長官、高市早苗前経済安全保障担当大臣が会見を開き、正式に出馬を表明している。