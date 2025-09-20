タレントの鈴木あきえ（３８）が２０日に自身のインスタグラムを更新し、第３子妊娠を発表した。

「応援して下さってる皆さま・関係者の皆さまへ 小さなご報告」と題して投稿。「私ごとですがこの度、新しい命を授かりました。今は安定期に入っており、お腹の中でポコッポコッと動く赤ちゃんにやさしく話しかける息子や娘の姿を見ては心がふわっと温かくなる毎日です」と妊娠を伝えた。

「実は今回の妊娠に至る前に昨年稽留（けいりゅう）流産を経験し、命の尊さや儚さ、妊娠出産がいかに奇跡の連続であるかということ、そして赤ちゃんには赤ちゃんのタイミングや事情があるのだなということを改めて感じました」と稽留流産したことも告白。「小さな命が私たち家族に教えてくれたことはとても大きかったです。と同時に、我が子がお空にかえってしまうという悲しい経験をされた方は決して少なくないんだということも知りました」と振り返った。

公表に至った経緯については「この事は特にＳＮＳでお伝えする予定はなかったのですが、私自身辛かった時に、経験者である周りのお友達や同じ経験を発信されてる方の投稿にとても励まされたのでお伝えすることにしました」と説明した。

「３度目の出産となりますが、まずは元気な赤ちゃんを無事迎えることができるように、私自身もリラックスした気持ちで妊娠生活を送っていけたらと思っております。（…と言いつつ、上の子達との日々はリラックスとは真逆ですが。笑）」と、子育てしながらのマタニティー生活を明かす。今後については「お仕事は体調と相談しつつ、可能な範囲で務めさせていただけたらと思っておりますので、今後ともよろしくお願い致します」とし、「長文、読んでいただきありがとうございました」と締めた。

鈴木はＴＢＳ系「王様のブランチ」（土曜・前９時半）のリポーターとして活躍。プライベートでは２０１７年６月にテレビディレクターの一般男性と結婚。１８年９月に第１子男児、２０年１２月に第２子女児を出産した。２児のママとして、ＮＨＫ・Ｅテレの育児情報番組「すくすく子育て」の司会を２４年３月まで５年間務めた。