夏疲れに。薬膳の知恵で癒やす『豚肉とかぼちゃの甘酢炒め』齋藤菜々子さんの人気レシピ

ようやく気温が下がってきたものの、疲れが抜けないと感じる人も少なくありません。薬膳では、夏に大量の汗をかくことで体のエネルギー〈気〉が消耗し、疲労や倦怠感を招くとされています。

そんなときに取り入れたいのが、〈気〉を補い体をいたわる食材を使った一品。今回は、日々の食卓においしく取り入れやすい『豚肉とかぼちゃの甘酢炒め』をご紹介します。



『豚肉とかぼちゃの甘酢炒め』の薬膳ポイント

「かぼちゃ」と「豚肉」は、どちらも〈気〉を補う働きがある食材。

かぼちゃは体を温める効果を持つ野菜でもあり、夏の間の冷房で冷えたかたにおすすめです。

『豚肉とかぼちゃの甘酢炒め』のレシピ

材料（2人分）

豚バラ薄切り肉……150g

かぼちゃ……1/6個（約200g）

赤パプリカ……1/2個（約80g）

〈A〉

酒……大さじ1

しょうゆ……大さじ1

酢……大さじ1

砂糖……小さじ2

サラダ油……大さじ1/2

作り方

（1） 材料の下ごしらえをする

かぼちゃはわたと種を取り、幅1cmの食べやすい大きさに切る。パプリカはへたと種を取り、3cm四方に切る。豚肉は幅4cmに切る。〈A〉は混ぜる。

（2）かぼちゃとパプリカを蒸し焼きにする

フライパンにかぼちゃを並べ入れてパプリカをのせ、水大さじ2を回し入れる。ふたをして中火にかけ、かぼちゃが柔らかくなるまで3分ほど蒸し焼きにする。

（3）豚肉を炒め、仕上げる

ふたを取ってかぼちゃとパプリカを端に寄せ、あいたところにサラダ油、豚肉を入れて、肉の色がほぼ変わるまで1〜2分炒める。〈A〉を加えて混ぜ、とろみがつくまで炒める。

やさしい甘酸っぱさがかぼちゃの甘みを引き立て、ご飯がすすむ味わいです。

季節の変わり目は体調を崩しやすい時期。薬膳の知恵を日々の食事に少し取り入れて、心と体をいたわってみてはいかがでしょうか。

齋藤菜々子さん 教えてくれたのは… 料理家・国際中医薬膳師 〈今日からできるおうち薬膳〉をモットーに、身近な食材のみを使った作りやすい薬膳レシピを提案している。 詳細はこちら

（『オレンジページ』2025年9月17日号より）